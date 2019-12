Conte frena sulla resa dei conti

SI SGONFIA IL VERTICE DI MAGGIORANZA CHE RISCHIAVA DI DIVENTARE UNA MICCIA. IL PD MEDIA: “FACCIAMO LA FINANZIARIA POI SI VEDRÀ”. RENZI GIOCA: “FINO A GENNAIO ANDATE IN VACANZA”

(di Wanda Marra – Il Fatto Quotidiano) – “Un vertice, un incontro, nessuna verifica”. È Giuseppe Conte ad abbassare la temperatura della giornata politica intorno all’ora di pranzo. Per chi non avesse capito bene, rincara la dose: “Non staccherò la spina”. Eppure per giorni da Palazzo Chigi era filtrata la sua volontà di trasformare quello di ieri sera in un momento chiarificatore. Ma alla fine all’ordine del giorno del vertice entra solo l’autonomia. Quella che era partita come una riunione dei capidelegazione di maggioranza con il premier per fare il punto a 360 gradi su tutti i passaggi dirimenti che attengono il governo, viene ridimensionata. Almeno ufficialmente. Perché poi nella notte si parlerà pure d’altro. Ma senza la volontà di arrivare a conseguenze finali.

Che è successo? È stato il Pd a chiedere di rimandare il momento del redde rationem. “Bisogna chiudere la manovra. Il resto si vedrà dopo”, spiegano al Nazareno. In una situazione politica già sfibrata e sfilacciata, meglio scavallare questa scadenza. Poi, per i dem sono prioritarie le elezioni in Emilia-Romagna, più ancora che l’agenda di governo. A gennaio si vedrà. Conte si concentra sulla pars costruens. L’esecutivo – è il suo ragionamento – ha superato tre scogli non secondari: il dl sulla Popolare di Bari, la manovra e la risoluzione sul fondo salva-Stati. Scogli oltrepassati con qualche perdita (nel M5S), con altissime tensioni tra i partiti e dentro i partiti ma con un margine di numeri che a Palazzo Chigi si reputa ancora solido. Anche se a Palazzo Madama la maggioranza è in costante rischio.

Per dirla con un Matteo Renzi che monopolizza il Senato con uno show che va avanti a varie riprese per tutta la giornata: “Se il governo dura? Fino a gennaio potete andare in vacanza”. Le manovre e le contromanovre vanno avanti. “Il bicchiere è più che mezzo pieno, ma serve un cambio di passo”, dice il fu Rottamatore. Che poi intervenendo in Aula per la dichiarazione di voto sulla fiducia provoca: “Io voglio credere ai capi della Lega che evidentemente hanno superato la sbornia antieuropeista del no al Mes visto che sono arrivati a proporre un governo di unità nazionale. Una simpatica tarantella. Se davvero hanno voglia di essere seri e responsabili verso questo Parlamento, votino il piano choc sui cantieri”. Un amo “pubblico” lanciato al Carroccio: e infatti nella riunione preparatoria del Cdm dei ministri M5s escono le preoccupazioni per l’asse tra i due Mattei. Per ora, l’operazione proposta da Salvini pare non decollare. Dicono di no Pd e M5s. Ma un domani l’operazione potrebbe persino nascere attraverso la disarticolazione dei due principali partiti della maggioranza, con i renziani rimasti nel Pd a fare da sponda (ieri Renzi e Andrea Marcucci sono stati notati in fitta conversazione) e una parte di ribelli M5S pronti a uscire. Nel frattempo, tra i dossier irrisolti c’è quello sulla prescrizione. Andrea Orlando e Alfonso Bonafede continuano a trattare. La norma che la blocca entrerà in vigore il primo gennaio 2020, poi un aggiustamento si troverà. Almeno così pare.