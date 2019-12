Piana di Sibari, un posto incantevole caratterizzato da vaste zone coperte ad agrumeti. Il Clementino, in modo particolare, ha un sapore che è difficile trovare altrove. In questo viaggio ho notato però che in vari appezzamenti i mandarini erano riversi a terra. Ho pensato fosse colpa di una calamità naturale ed invece ho scoperto, parlando con alcuni contadini, che fa più danni il mercato di una calamità. Difatti, nonostante l’annata non è particolarmente produttiva, con un quantitativo scarso rispetto agli anni passati il costo di un chilo di mandarini, che viene pagato al produttore, non supera i 20 centesimi. Praticamente la bustina che si paga all’ipermercato per contenerli costa quanto 250 grammi di mandarini. Un prezzo che spesso costringe i produttori a lasciare il frutto sugli alberi, perché tra manodopera e costi per la raccolta i conti non tornano. Nelle annate più produttive, mi raccontavano alcuni agricoltori del posto, si è arrivato anche ad un prezzo di 5 centesimi al chilo.

Non cambia di molto la situazione in Puglia, dove la Coldiretti, denuncia da tempo una crisi del mercato anche a causa della concorrenza sleale dei Paesi comunitari ed extracomunitari che sta determinando un calo dei prezzi di vendita del 25%. Il mercato ha sicuramente le sue regole ma quante di queste non tengono conto della qualità, dell’importanza sociale e di tutela del territorio assolta da produzioni agricole così radicate? Basti pensare a quanto siano importanti gli agrumeti del Gargano per arginare il dissesto idrogeologico. Sicuramente consorzi seri e rigidi possono senza dubbio aiutare, ma in questa lotta al prezzo dovrebbe intervenire anche il Ministero, riconoscendo al mondo agricolo la doppia funzione di presidio del territorio e tutela delle peculiarità dell’Italia, oltre al fatto che orbitano intorno al settore centinaia di posti di lavoro.