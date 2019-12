Jubiläum Clara Anniversario: Bruna Pulini, Stefano Ferrario e Jacopo Di Tonno festeggiano il bicentenario di Clara Schumann

prosegue nel segno di Clara Schumann nel duecentesimo anniversario della sua nascita. Il trio formato da Bruna Pulini, pianoforte, Stefano Ferrario, violino, e Jacopo Di Tonno, violoncello, eseguirà infatti musiche di Robert Schumann, Clara Schumann e Johannes Brahms in un concerto intitolato Jubiläum Clara Anniversario

Venerdì 20 dicembre 2019, alle 21, il cartellone musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" di Pescara

Il concerto si terrà al Teatro Massimo di Pescara, con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro.

Bruna Pulini, Stefano Ferrario e Jacopo Di Tonno decidono di far confluire la loro passione per la musica da camera in un progetto che permette loro di approfondire e divulgare il grande repertorio per trio. I tre musicisti hanno compiuto brillantemente i loro studi musicali con Rachele Marchegiani, Sergio Marengoni, Noel Flores, Pavel Gililov, Enrico Dindo, Piero Farulli, Dora Schwarzberg, Rainer Kussmaul e Salvatore Accardo presso l’Accademia Stauffer di Cremona, l’Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna, la Musikhochschule di Freiburg e l’Accademia di Fiesole. Le solide esperienze solistiche portano Stefano a ricoprire il ruolo di Primo violino di spalla dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Jacopo quello di primo violoncello dei Solisti di Pavia e Bruna all’affermazione in numerosi concorsi nazionali e internazionali di esecuzione pianistica. I tre strumentisti provengono da esperienze di alto spessore artistico come membri di formazioni cameristiche consolidate quali Ensemble dei due Mondi, Duo Ferrario-Pulini, Duo Di Tonno-Pulini, Trio Bettinelli, Quartetto Magadis che li vedono protagonisti di numerosi concerti in Italia e all’estero (Concerti del Quirinale Roma, Sala dell’Accademia Nazionale di Riga, Festival MiTo, Sala del Lingotto di Torino, Köln, Bonn, Koblenz, Vienna, Auditorium San Barnaba di Brescia).

La loro formazione cameristica si avvale del prezioso apporto di musicisti del calibro del Quartetto Alban Berg, Günter Pichler, Pavel Gililov, presso l’Accademia Chigiana di Siena e la Musikochschule di Köln. Pulini, Ferrario e Di Tonno si sono esibiti come trio in numerosi concerti (Sala Filarmonica di Trento, Pavillon de Fleurs Kurhaus Meran) facendosi apprezzare per le capacità tecniche, le qualità interpretative e l’affiatamento musicale.

La Stagione Musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” riprenderà il prossimo anno, venerdì 10 gennaio 2020, con il concerto di SinfonicaMenteDuo, il duo formato da Claudio Santangelo, marimba, e Stefano Delle Donne, violino.

La stagione artistica della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” è accompagnata dal supporto del Main Partner Fondazione PescarAbruzzo e dell’Istituto Acustico Maico.



