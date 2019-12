Matti da Lega-re.

(Roberta Labonia) – Oggi in Senato “Salvino” ha capitanato la claque dei verde vestiti, dei forzisti e fratellini d’italia al seguito, all’indirizzo della presidentessa, la Alberti Casellati (e qui il “viendalmare” è d’obbligo pensando al compianto “Fantozzi”). Ma cosa ha fatto di tanto esaltante la nobildonna dal doppio cognome che fa tanto snob? Ha stralciato dalla manovra, su cui poche ore fa’ si è votata la fiducia in Senato, il subemendamento sulla canapa sativa ( quella volgarmente detta cannabis light). non ammissibile per motivi tecnici.



La norma, per inciso, era già passata al vaglio dalla Commissione Bilancio in quanto aveva lo scopo di regolamentare ed eliminare i vari dubbi interpretativi nella coltivazione della canapa industriale e la vendita dei preparati al CBD (quelli con effetti rilassanti venduti nei canapa shop), stabilendo che il limite di THC presente (la componente psicotropa della canapa), dovesse rientrare comunque nella percentuale massima dello 0, 5%.



A tal proposito leggo che le norme attuali, abbastanza confuse, prevedono che per le coltivazioni di canapa vige un range di tolleranza compreso tra lo 0,2 e lo 0,6% di THC. Per chi volesse approfondire questo il sito della Camera: https://temi.camera.it/…/coltivazione-canapa-ad-uso-industr…).

Aver dichiarato tecnicamente non attinente ad una legge di bilancio questa norma, lo trovo quindi un esercizio di raro equilibrio ai confini del regolamento parlamentare. Un doppio salto carpiato fra regola e pregiudizio.

Ahi ahi ahi, gentile Casellati, a pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina, diceva la buonanima di Giulio…. non è che l’ideologia ha prevalso nella sua bella testa sulla logica?

Altro che motivi tecnici, il subemendamento avrebbe dato al settore regole certe e sgombrato il campo da ogni difficoltà interpretativa. La canapa sativa riveste molta importanza nel settore agricolo per le sue svariate applicazioni in campo tessile, della carta, della plastica, delle vernici, dei combustibili, dei materiali per l’edilizia e anche nella cosmetica. Dai suoi scarti deriva la biomassa utile per la produzione di carburanti. Il settore della cannabis sativa impegna circa 3.000 imprese italiane e da lavoro a circa 12mila persone (di più di tutta l’ex ILVA).

Anche il prode “Salvino”, non contento a maggio scorso, da Ministro degli Interni, di aver messo in braghe di tela centinaia di piccoli esercenti, colpevoli di vendere prodotti alla canapa che nel peggiore dei casi farebbero l’effetto di 2 camomille, oggi ha applaudito estasiato alla nobile presidentessa, ribadendo il suo no a questa norma. “Basta allo spaccio di Stato!”. Peccato che a casa sua la mano destra non sappia cosa fa quella sinistra. Quel birbante di Zaia, zitto zitto, ad agosto scorso non ti va ad emanare una legge regionale che promuove la coltivazione della canapa sativa a sostegno degli agricoltori veneti?

Matti da Lega-re.