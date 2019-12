Preghiera su pellicola

(Pietrangelo Buttafuoco) – COME Paperino e Paperoga, Salvo Ficarra e Valentino Picone passano da una porta temporale e dalle giornate qualunque di oggi si ritrovano al tempo dei tempi: l’anno zero del datario attuale quando da prima di Cristo si arriva al dopo, alla nascita di Gesù. I due per tornare alla loro vita di sempre non hanno altra possibilità che chiedere il miracolo a Maria essendo il Bambino ancora piccolo. Ecco, “Il primo Natale” – il loro ultimo film, campione di incassi – non è una pellicola, è una preghiera. È il presente vivente presepe nel gorgoglio del buonumore.