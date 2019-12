Selvaggia Lucarelli: “Matteo 1 e 2, i bimbiminkia all’assalto finale della Nutella”

(di Selvaggia Lucarelli – Il Fatto Quotidiano) – Che mondo sarebbe senza Nutella? Un mondo senza politici rincoglioniti, verrebbe da dire di questi tempi. Un mondo in cui i politici tornano a occuparsi di idee e non di algoritmi e l’elettorato non si trova a decidere se dare il voto a uno che preferisce la spalmabile o i biscotti. E invece ci tocca assistere ormai da un po’ a una deprimente gara al tweet più scemo che in questi tempi di già scarso ottimismo, mi fa inesorabilmente vedere il barattolo (di Nutella) mezzo vuoto.

Tutto ha inizio, a dire il vero, con una dichiarazione in tv nel 2015 dell’incauto ex ministro dell’Ecologia Ségolène Royal, oggi ambasciatrice francese per il polo Artico e Antartico, la quale disse: “Non mangiate la Nutella. Contiene olio di palma”. Quando la poveretta capì che Parigi rischiava una seconda occupazione nazista, nel caso specifico dei nazisti della spalmabile, chiese alla Nutella “mille scuse” via tweet e tornò a occuparsi di temi meno spinosi quali l’immigrazione e il sindacalismo di massa.

Nel frattempo, però, la politica italiana aveva già dato i primi timidi segnali di aderenza a quella corrente filosofica di chiara impronta kantiana denominata “bimbominkismo” e le aveva risposto per le rime. L’ex ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti replicò via tweet “Ségolène Royal sconcertante: lasci stare i prodotti italiani. Stasera per cena… pane e #Nutella”, della serie “’sti cazzi della deforestazione e dei gorilla e dell’olio di palma, W il colesterolo!”, e voglio dire, questo era ministro dell’Ambiente, mica il vicino di banco tutto ciccia e brufoli. Il giorno dopo, al Nutella Bar dell’Expo, apparve la first lady dell’epoca, Agnese Renzi. La fotografarono in versione Carosello mentre porgeva una crêpe con la spalmabile alla figlia piccola. Ci mancava solo Luca Lotti inviato al Louvre a vandalizzare la Gioconda spalmandole Nutella sul mantello.

La svolta, dopo anni, con Salvini

Dopo questo increscioso incidente diplomatico, per un paio di anni la Nutella è tornata a svolgere il suo compito, e cioè quello del più grande alimentatore di sensi di colpa dopo il divorzio con figli, finché non è arrivato Matteo Salvini. Il suo implacabile radar della propaganda intercetta la crema di Alba e il 26 dicembre dello scorso anno twitta: “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro, amici?”. Quello di molti amici siciliani, per la cronaca, era iniziato con il terremoto, ma siccome #terremoto non era ancora trending topic non se ne era accorto. Il giorno dopo risponde alle polemiche così: “Questa mattina ho mangiato pane e Nutella senza pubblicare la foto sui social”, tanto per ribadire che quando c’è da stare in trincea nelle battaglie che contano lui non si tira indietro.

Un anno dopo, torna indietro. A Ravenna, esclama l’ormai celebre frase: “Ho scoperto che la Nutella usa nocciole turche. Io preferisco aiutare le aziende che usano i prodotti italiani!”. Il motivo del dietrofrónt è mistero. Qualcuno dice che è nella fase del sovranismo alimentare e che dopo quella dello stupratore marocchino e del ladro albanese vuole instillare quella del mais peruviano. Qualcuno dice che è per lanciare la volata ai prodotti Barilla. Qualcuno che Nutella in Francia ha tolto gli spot Ferrero a un conduttore sovranista e lui si è vendicato così. Qualcuno dice che va dietro agli algoritmi. Qualcuno, fornito di dati più empirici, dice che è scemo.

Fatto sta che quando gli spiegano che in Italia non ci sono tutte le nocciole necessarie per soddisfare la produzione di Nutella, lui ricomincia a sponsorizzare la Nutella sui social e a dire che mangia Nutella, e a quel punto viene da rimpiangere Piccolo Lucio col suo tormentone musicale “A me m piac a nutell òpanin e a porkett voj ò prusutt cà pancett”. Piccolo Lucio era un precursore, uno statista in erba e non l’abbiamo capito.

Anche Giorgia Meloni fiuta l’importanza del tema e si fa un selfie sul tema, ma con un alto valore metaforico: Giorgia sceglie il Nutella Biscuits, l’ultimo uscito, come a dire “Salvini è Nutella, un classico, si spalma su tutto, da Forza Italia a CasaPound, ma io sono la novità sullo scaffale”. Ed è qui, nel bel mezzo di questa sfida tra menti eccelse, tra ideologie, tra programmi politici forti, che si inserisce, a sorpresa, la sinistra.

La sinistra dice la sua, col gemello diverso

La sinistra che vuole dire la sua, che vuole tracciare, netta, la linea di confine tra il becero populismo della destra e il pensiero lucido, onesto della sinistra in tema di crema gianduia. Matteo Renzi prende il coraggio a quattro mani e twitta: “E finalmente si provano i #NutellaBiscuits. Per me #TantaRoba”. Non solo un linguaggio giovanilistico, ma una foto, quella dei suoi biscotti, che è un chiaro messaggio alla destra. Non sono contenuti infatti nella busta, ma in un’inedita confezione tubolare, simile a quella dei Ringo, come a dire: se Salvini è il classico e la Meloni è la novità, noi siamo il futuro, quello che ancora non c’è. Pare tra l’altro che finiti i biscotti Renzi non abbia buttato via il tubo, ma ci tenga dentro tutte le tessere vendute di Italia Viva.

Insomma, se gli ingredienti della Nutella sono zucchero, olio di palma, nocciole (13%), latte scremato in polvere (8,7%), cacao magro (7,4%), quelli dei tweet dei politici sulla Nutella sono 80% propaganda, 20% bimbominkismo. Giudicate voi chi fa più male alla salute dei cittadini.