“BPM” in concerto allo Stammtisch Tavern Chieti Scalo

BPM in concerto

“Un tuffo negli Anni’80, ’90 e primi 2000”

20 dicembre Stammtisch Tavern Chieti Scalo

Chieti – Domani 20 dicembre 2019 allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo si torna negli Anni’80 e ’90 e primi anni 2000 con il concerto dei BPM (inizio ore 22.30).

I BPM hanno come intento primario la riproposizione del pop Rock che tra gli Anni ‘80 ‘90 ed i primi 2000 inondava le nostre giornate attraverso le trasmissioni delle radio e soprattutto di MTV.

Nessuna delle band storiche viene tralasciata nella trasposizione live di quelli che erano i pomeriggi d’estate di quegli anni: A-ha, Duran Duran, Talk Talk, Spandau Ballet, Oasis, Tears for Fears, Simple Minds, Blur, passando per i tormentoni dance come “Lady” …

Sarà dunque un vero e proprio party che farà tornare indietro a quei bellissimi anni.

I BPM sono quattro ragazzi pescaresi:

Daniele Vitali (voce), Flavio Sciarra (chitarre), Raffaello Zappalorto (basso e synth), Fabio Mosca (batteria, cori).

Così presentano la serata evento allo Stammtisch Tavern:

“Essendo cresciuti con le note di queste canzoni, che ci hanno anche formato come musicisti, per noi è molto stimolante ed emozionante suonarle. Il nostro pubblico sarà sicuramente coinvolto e ballerà con noi tutti questi brani che oggi, come in quegli anni, vengono passati ancora moltissimo nelle radio di tutto il mondo!”

BPM in concerto allo Stammtisch Tavern (Viale Unità d’Italia, 645 Chieti Scalo)

20 dicembre 2019

Info e prenotazioni: 351.8212006 (anche whatsapp)

L’Addetto Stampa

Piero Vittoria