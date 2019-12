Il caso Lannutti e i giochi di palazzo

(Roberta Labonia) – In queste ore si discute circa l’opportunità politica di nominare il senatore del Movimento 5 Stelle, Elio Lannutti, a capo della sospirata Commissione d’inchiesta sulle Banche. C’è un contesto variegato in cui si muovono diversi attori. Tutto si gioca in un momento particolare: l’ennesima piccola Banca italiana, la Popolare di Bari, è stata salvata pochi giorni fa’ dal crack. Questa volta da un governo a trazione 5 Stelle e con il Pd in minoranza. Attraverso un corposo intervento di salvataggio/rilancio a tutela dei risparmiatori, questo Esecutivo si è dato l’obiettivo ambizioso di fare della Popolare di Bari la prima banca pubblica d’investimento del sud Italia. Ma i 5 Stelle non si vogliono fermare a questo. Come anche Giuseppe Conte non consentiranno che anche stavolta tutto finisca a tarallucci e vino, com’è stato con l’ultima Commissione Banche partorita dall’ultimo Governo di sinistra, quello Gentiloni, a cui è toccato in sorte di gestire l’altra tappa della neverending crisi del Monte Paschi e delle Popolari venete, quest’ultime in dissesto annunciato ma che il precedente Governo Renzi aveva nascosto sotto il tappeto per non inquinare la campagna referendaria. Pochi i papaveri di quei CDA finora visti dietro il banco degli imputati. Come pochi sono finiti alla sbarra di quelli che provocarono il crack delle quattro piccole banche del centro Italia, fra cui la arcinota Banca Etruria, saltate durante il Governo Renzi. Tutta roba costata agli italiani decine di miliardi. I tempi bibblici della giustizia ordinaria si incaricheranno, forse, di farcene dimenticare l’esistenza.

Stavolta Conte e i 5 Stelle, i responsabili di questo ennesimo crack li vogliono perseguire ed inchiodare alle loro responsabilità. Basta melina. Una Commissione parlamentare d’inchiesta che faccia sul serio, che lavori h24, gestita da soggetti competenti, potrebbe accelerare non poco i tempi della giustizia.

Distante anni luce insomma, dal “facimm’a mmuina” della Commissione precedente a guida Pierferdinando Casini, uno che di conti delle banche, con tutto il rispetto, ci capiva e ci capisce poco. La sua fu una Commissione istituita di malavoglia da un Governo Pd a fine legislatura con l’obiettivo tutto politico di gettare fumo negli occhi agli italiani.

Forse è questo il motivo reale per il quale la candidatura di Elio Lannutti è osteggiata dai Dem. Hanno scheletri nell’armadio in tema Banche. Basterebbe evocare il Monte dei Paschi di Siena per provocargli sudori freddi.

Sanno che Elio Lannutti non farebbe sconti a nessuno. È un soggetto fastidioso e, innanzitutto, di banche ci capisce. Ai più distratti ricordo che il senatore, pardon, il portavoce dei 5 Stelle, è stato il fondatore dell’Adusbef, l’Istituto nato nel 1987 a difesa degli utenti dei servizi bancari, ed ha vissuto in prima linea tutte le crisi del settore, di cui conosce fino ai minimi particolari. Ai distratti ricordo anche che i poteri di una commissione parlamentare d’inchiesta sono equivalenti a quelli dell’autorità giudiziaria.

La scelta di chi dovrà guidarla non è una questione di lana caprina o di poltrone. È sostanza.

Quindi è ragionevole sospettare che sull’affair Banche il Pd voglia continuare sulla stessa linea adottata in passato, quella, come anzidetto, del facimm’a muina, ecco perché Lannutti va silurato.

Una vera chiamata alle armi raccolta da varie anime del centro sinistra. A cominciare da La Repubblica (strano vero?), i cui dioscuri di De Benedetti hanno fatto lo scoop del secolo, hanno scoperto che il figlio di Elio Lannutti lavora alla banca Popolare di Bari nel comparto Enti. Quindi, dicono, dando grande prova di fantasia giuridica, è in conflitto di interessi(!). La candidatura di Lannutti va ritirata, dicono. Come se un semplice impiegato di Banca, sembrerebbe da soli 4 anni, avesse il potere di incidere sulle strategie dei suoi vertici. Semplicemente ridicolo il solo pensarlo, ve lo dice una che in Banca, per oltre 40 anni, ci ha lavorato.

Ma tocca far passare questa linea, per quanto astrusa, contando sulla distrazione di gran parte degli italiani.

E qui, a contribuire alla causa piddina, è entrato in scena, come in un piano ben studiato, anche il verbo di Mentana, che dal suo trespolo in prima serata, ad apertura del TG di mister Cairo, l’altro ieri ha esordito raccontando agli italiani che il figlio di Lannutti è un “esponente” della Pop. di Bari, cercando, neanche troppo velatamente, di fare un parallelo con la vicenda del crack Etruria, quella banca cioè dove il padre dell’allora sottosegretario di Stato Mariaele Boschi, sedeva in Consiglio di Amministrazione mentre la figlia mendicava a destra e sinistra un aiutino al ‘su babbo. Che faccia tosta! Questo sarebbe giornalismo libero Mentana?

Che c’azzecca, direbbe Antonio Di Pietro che giusto ieri, nella sua veste di avvocato di Lannuti, ha partecipato all’incontro del senatore con Grillo, sceso a Roma per calmare i bollenti spiriti di casa pentastellata.

E a perorare la crociata anti Lannutti sono stati megafonati a dovere anche la Boschi (che se fosse intelligente dovrebbe tenersi alla larga da tutto ciò che attiene alle banche), e l’altro piddino Fiano, entrambi hanno riesumato un post del senatore di inizio 2019 giudicato antisemita e che gli è costato una denuncia da parte della Comunità Ebraica.

La sintesi che hanno trovato è perfetta insomma: Lannutti è in conflitto di interessi e antisemita. Paraculi questi piddini, la gente, però, abbocca.

Al momento in cui scrivo il senatore, forte della sua esperienza e dell’investitura del Movimento, non intende tirarsi indietro, la sua candidatura non la ritira.

Ma alla luce dei fatti recenti, nei 5 Stelle ci sono visioni contrastanti. Di Maio non vuole altri strappi nella maggioranza di governo, ben sapendo che i piddini sono intenzionati a fare del caso Lannutti ulteriore motivo di scontro politico. Mentre c’è invece chi, in casa 5 Stelle, sostiene comunque la sua candidatura, uno fra tutti, il ministro Patuanelli.

A mio modesto parere sarebbe un peccato, un occasione persa, non eleggere Lannutti alla Presidenza della Commissione Banche. A suo tempo fui entusiasta della candidatura del diversamente 5 Stelle Gianluigi Paragone a quella poltrona, anche lui poteva essere l’uomo giusto se il suo filotto di no alla linea politica del Movimento non l’avesse bruciato. Su di lui ora decideranno i probiviri se metterlo alla porta o meno.

Confido che le diverse anime del Movimento 5 Stelle si ricompattino nella nomina di Elio Lannutti, anche a costo di accettare la stampella della Lega, pronta a votarlo.

Abbiano a mente i 5 Stelle, che i 300.000 piccoli risparmiatori truffati dalle Banche (a cui ci sarà da aggiungere quelli che purtroppo emergeranno dal crack del Popolare di Bari), dei giochi politici del Palazzo non sanno che farsene. Per questo molti di loro li hanno votati. Per fare giustizia.