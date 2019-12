(ilpiccolo.gelocal.it) – TRIESTE Vincenzo Zoccano lascia il Movimento 5 Stelle. Zoccano, non vedente, già sottosegretario a Famiglia e Disabilità nel governo Conte I, ha affidato ai social e in particolare a Facebook le motivazioni della sua scelta, elencate in un lunghissimo post.

“Lascio ufficialmente il M5s, con la serenità e la consapevolezza di chi ha provato ad operare in seno alle istituzioni più alte, con la responsabilità e la volontà di dare risposte concrete ai bisogni di una delle categorie più fragili di cittadini del nostro paese: le persone con disabilità. Una scelta – ha scritto – che mi costa molto ma che non può essere differente, in particolare da quando il Movimento 5 Stelle, dal 4 di settembre ad oggi, ha de facto deciso di relegare la disabilità ai margini e di questa decisione non posso far altro che prendere atto e di conseguenza, con estrema fermezza e determinazione, prendere l’unica decisone possibile, per onestà intellettuale, coerenza e responsabilità: uscire con dignità.

Lasciare un Movimento che in origine era nato per cambiare il Paese e a cui ho creduto, ma che nel tempo si è impantanato nelle “acque paludose” delle vecchie logiche “illogiche”, partitiche e politiche, che pian piano hanno corroso e fatto sprofondare quei valori fondanti e trainanti che avevano portato il M5S nel 2018, ad essere la prima forza di Governo, con il 32,7% di consensi”.