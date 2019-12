Lo strano furto nella villa di Verdini

Terza volta – I ladri visitano ancora l’ex senatore. Per dei leghisti è un messaggio al “capo”

(di Giacomo Salvini e Carlo Tecce – Il Fatto Quotidiano) – Un furto in una villa di campagna è una notizia di cronaca locale, di più ampio rigaggio poiché è il secondo a distanza di poco tempo, il terzo se si considerano le case della vittima, ma la notizia diventa suggestiva e produce congetture perché il derubato è l’ex senatore Denis Verdini, “suocero” di Matteo Salvini. E poi c’è il particolare, già trasformato in aneddoto, con i ladri che prima di fuggire col bottino anneriscono con l’accendino un quadro di Salvini. E qui la notizia non è lo sfregio a un’opera d’arte di valore ignoto, ma il fatto che Verdini esponesse in una camera un ritratto del fidanzato della figlia.

Il legame tra Verdini e Salvini non è soltanto di una potenziale parentela o di affetto per una umana proprietà transitiva degli affetti di famiglia, ma di frequentazione politica, perché Verdini, seppur non più eletto, non ha smesso di fare politica e la fa, pare, nel perimetro leghista col ruolo di ascoltato consigliere del capo del Carroccio e la cosa non piace ai leghisti che hanno più titoli per indirizzare Salvini. Allora la congettura, o l’intuizione per carità, sta nel pensare che i furti siano un messaggio a Salvini, un dire al suocero affinché il genero intenda o un dire al genero attraverso il suocero. Chissà. Per altri è cronaca locale, toscana per la circostanza, e va trascurata per non speculare sulla sindrome di accerchiamento che può generare confusione in Salvini. E con la crisi di agosto qualcosa s’è già visto.

Certo è che anche i carabinieri, che stanno setacciando le videocamere di sorveglianza per capire se la banda che ha svaligiato la villa di Pian dei Giullari, sulle colline di Firenze, sia la stessa che ha colpito la scorsa volta al Galluzzo, qualche domanda sull’incenerimento del volto di Salvini se la sono posta. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe andata così: l’ex senatore la scorsa settimana non si trovava in Toscana e così i ladri hanno avuto il tempo di forzare la finestra al piano terra e fare razzìa nelle stanze. Dopo aver portato via il maltolto – ancora da quantificare – hanno notato una tela raffigurante il mezzo busto di Salvini in una delle camere da letto, probabilmente dove dorme la figlia Francesca, e hanno deciso di “oscurargli” la faccia. Poi i ladri sono usciti dalla stessa finestra usata come varco e hanno fatto scattare l’allarme. I carabinieri hanno cercato di raccogliere tutti gli elementi possibili e nelle ultime ore sono state rilevate delle impronte nelle stanze della villa che potrebbero essere molto utili per arrivare a individuare i responsabili. Per adesso gli investigatori si tengono ancora a distanza dalla possibile volontà di intimidire Verdini. Oltre gli indizi e le prove, il collegamento con la presunta presenza del segretario del Carroccio solo dieci giorni fa in quella villa qualche sospetto in più lo fa venire. Soprattutto se si pensa che proprio a Pian dei Giullari, a inizio dicembre, si sarebbe tenuta la riunione segreta (e smentita) tra Salvini e Renzi con un accordo su governo e Toscana. Il patto del “bicchiere di Chianti” che molti derubricano a fantapolitica.