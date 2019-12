Ovvietà taciute

Forse l’ovvia conclusione è soltanto una: i politici sono innanzitutto esseri umani, e come tali mentono agli altri e a sé stessi, cambiano in base agli avvenimenti, agli ostacoli ed alle opportunità che gli si presentano, il tutto spesso in buona fede o senza nemmeno accorgersene. Come un individuo sincero può contare solo su pochi amici, un politico sincero è un politico senza elettori. Svelare la propria inconcludenza e marginalità in una società regolata da mercati e strutture sovranazionali non sarebbe certo un attraente biglietto da visita; occorre qualcosa capace di infiammare gli animi, una visione o un nemico comune. Tanto poi esiste sempre un bene superiore soggettivo per cui ingoiare rospi, una giustificazione per una promessa mancata, un’arringa di autoassoluzione preconfezionata, una soglia del ridicolo da oltrepassare con l’agilità di un Tamberi in forma. Basta solo un minimo di training autogeno per convincersi della propria indispensabilità e difendere la posizione raggiunta, in fondo un altro non avrebbe di certo potuto far meglio.



No, dietro tale agire non si cela alcun tradimento, l’uomo tradirebbe sé stesso comportandosi diversamente, poiché questa è la sua natura. Anni fa, quando l’imperativo era “siate curiosi, non fidatevi di nessuno, neanche di me”, divulgare informazioni, punti di vista ed alimentare il dibattito aveva un senso, poi si passò al “fidatevi” ma c’era ancora spazio per i paragoni e le voci fuori dal coro, adesso il “non rompete i coglioni” impone di defilarsi, esimendosi dai commenti d’impeto per aspettare la conclusione di quest’esperienza governativa, da cui stilare un bilancio e decidere se rinnovare la fiducia in bianco o consigliare una lunga pausa di riflessione.



Credo che per il momento sia tutto, questo Paese ha più bisogno di fabbri che di pedanti e disillusi opinionisti, famiglia e salute reclamano la mia totale dedizione, com’è giusto che sia. Forse tornerò a scrivere, di tanto in tanto, cercando accuratamente di evitare i temi politici che attualmente considero un’esperienza conclusa.



A presto…