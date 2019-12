Selvaggia Lucarelli: “Sallusti, il suffragetto di Barbara D’Urso che ignora l’italiano”

IL DIRETTORE, IN UN IMPROVVISO SLANCIO FEMMINISTA, SI CHIEDE SE IO “SIA PIÙ ESPERTA DI GIORNALISMO O DI ZOCCOLAGGINE”

(di Selvaggia Lucarelli – il Fatto Quotidiano) – Ieri, il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti ha dedicato un intero editoriale alla sottoscritta, di quelli che seguono il nobile filone “Nilde Iotti era brava a letto” (che però era il capolavoro di un giornalista di Libero). In questo caso, Sallusti è andato addirittura oltre, chiedendosi, testuale, se io “sia più esperta di giornalismo o di zoccolaggine”. Sì, ha scritto proprio così, zoccolaggine. E l’aggravante è che non si tratta neppure di giocoso dileggio, è serio. Serissimo.

Sallusti ritiene che io odi le donne. E in effetti, la commovente genuinità del suo improvviso slancio femminista, è testimoniata dalla foto di ieri in prima pagina su Il Giornale accanto all’editoriale a me dedicato, e cioè una gigantografia della ragazzina di 19 anni che ha fatto il dito medio a Salvini. Così, tanto per proteggere una giovane donna che ha commesso una innocua scemenza dagli insulti dei leghisti che notoriamente spiccano per delicatezza e attenzione al mondo femminile. Il motivo per cui io odierei le donne, secondo la suffragetta Sallusti, è che avrei scritto “sante parole!”, commentando le parole di un uomo, ospite in tv dalla D’Urso lunedì sera, che avrebbe dato della “zoccola” alla conduttrice. Peccato che il direttore mi attribuisca un fatto che non è mai avvenuto (e lo attribuisce pure a quell’uomo).

Nessuno, infatti, lunedì sera ha apostrofato in quel modo la D’Urso. Non so chi lo abbia riferito a suffragetta Sallusti rifilandogli una polpetta avvelenata. Forse la Santanchè, con la scusa di augurargli Buone Feste. Sallusti racconta poi che quell’uomo, Sergio Vessicchio, era “fino a poche settimane fa l’oscuro giornalista radiato dall’Ordine poiché aveva dato di matto contro una guardalinee donna in una partita di calcio”, quindi di sicuro un personaggio pessimo. E qui sono d’accordo con Sallusti. Un personaggio da isolare, far tacere, a cui non dare né voce né visibilità perché un pessimo esempio ed evidentemente misogino. Peccato che il misogino Vessicchio quella sera fosse ospite proprio di Barbara D’Urso, l’unica che ha ritenuto colui che “L’arbitro donna è uno schifo” degno di essere promosso a interlocutore in prima serata. Del resto si sa che la D’Urso è in prima linea quando si parla di difendere le donne dall’odio e per coerenza invita Vessicchio, così come lo è per il mondo Lgbt e lascia (silente) che Sgarbi dica a Luxuria “Ce l’hai il cazzo, ce l’hai?”. Così come lo è per la violenza contro le donne e chiude in una stanza Paola Caruso e il compagno che urlano per dieci minuti accusandosi reciprocamente di picchiarsi, con la D’Urso che alla fine ci fa sapere chi è stato il più votato dal pubblico tra i due (1). Fa bene Sallusti a difendere la sua vecchia amica Barbara D’Urso, anche perché la compagna Patrizia è spesso ospite nei suoi salotti tv. La sua malinconica devozione ricorda, teneramente, i comunicati del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, che quando i programmi della D’Urso sono deboli d’ascolto (spesso, ultimamente), scrive che la D’Urso ha fatto più ascolti dello sbarco sulla Luna.

A ogni modo, tornando alla questione che ha scomodato suffragetta Sallusti, il mio unico commento su quel mesto siparietto tv, è stato, su twitter: “C’è il giornalista radiato dall’Ordine dei giornalisti che ha appena detto alla D’Urso, in diretta, che la sua televisione è becera. Ridategli il tesserino da giornalista!”. Insomma, una battuta. Nessun riferimento a inesistenti insulti sessisti alla conduttrice, il mio, ma un tributo all’eroismo di un uomo spregevole che ha avuto un unico guizzo luminoso, uno slancio epico, il coraggio cristallino di esprimere un sentimento condiviso da tanti, in diretta nazionale. In un contesto, per giunta, in cui è stato invitato dalla conduttrice stessa, che infatti poi lo ha liquidato con una battuta sui suoi improbabili capelli.

Dunque Sallusti inventa una notizia e dalla sua notizia inventata deduce che io odi le donne, come se poi le donne tutte fossero Barbara D’Urso. Spero nessuno si offenda se dico che ho parecchie amiche che piuttosto che essere identificate con Barbara D’Urso preferirebbero sminare l’Afghanistan. Poi per carità, la D’Urso piace alle donne che stirano (cit.) e ai direttori schiena dritta, a ognuno il suo target.

Mi duole infine, dover specificare al direttore che io “non ho messo in circolo il video di Belen” (sarei stata denunciata e condannata) e che mi guardo anche bene dal fare clickbaiting come il sito del suo giornale con articoli dal titolo “video hot di Belen nella vasca da bagno”. Infine, accolgo invece con serenità i giudizi impietosi di Sallusti sulla mia attività giornalistica. Mi ero preoccupata molto di più quando mi propose di scrivere per il suo giornale, nel 2014. Per il resto, ovvero stabilire se mi intenda più di giornalismo o più di zoccolaggine, ci vedremo in un luogo a Sallusti familiare: il tribunale. Col cuore, ovviamente.

Ps. Dimenticavo. Nel suo editoriale, direttore, c’è un errore di ortografia: se parla di me, non può dire “articoli nessuno dei quali GLI è valso il Pulitzer”, ma “LE è valso il Pulitzer”. Suvvia, lo sappiamo perfino noi pubblicisti.