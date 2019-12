“Sheerio” Ed Sheeran Tribute live allo Stammtisch Tavern Chieti Scalo

SHEERIO – ED SHEERAN TRIBUTE

21 dicembre Stammtisch Tavern Chieti Scalo

Chieti – Domani 21 dicembre torna live allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo Sheerio – Ed Sheeran Tribute (inizio ore 22.30).

Una serata imperdibile, un vero e proprio viaggio nella musica del cantautore di Suffolk, dai più grandi successi alle piccole perle per i fan più appassionati: sarà proprio come sentirsi ad un concerto di Ed Sheeran. Si potranno così riascoltare le più belle hit e i migliori brani tratti dalla sua discografia, dalle romantiche melodie di Perfect e Lego House ai ritmi R’n’B di Shape of you,fino alle melodie Irlandesi di Galway Girl e Nancy Mulligan.

Lo scorso luglio è uscito il sesto album di Ed Sheeran, No. 6 Collaborations Project, composto da quindici brani realizzati con la partecipazione di vari artisti appartenenti a generi molto diversi fra loro, tra i quali Bruno Mars, Camila Cabello, Chance the Rapper, Eminem, Justin Bieber e Skrillex.

Il progetto è nato dall’idea di voler realizzare un seguito ideale dell’EP No. 5 Collaborations Project, pubblicato otto anni prima.

Sheerio è la prima Tribute italiana dedicata ad Ed Sheeran. Tutto è nato tre anni fa, quando Emilio Spinozzi conosce la musica del cantautore britannico.

“Ricordo che me ne innamorai subito – spiega Emilio Spinozzi – non aveva quella patina di falsità e omologazione che avevano gli altri artisti pop. Sentivo che la sua musica era vera e che parlava direttamente al cuore delle persone. Senza contare che non avevo mai ascoltato un artista riuscire a sintetizzare così coerentemente sonorità Pop, Folk e R’n’B. Mentre lo ascoltavo cominciavo a suonare le sue canzoni,ad impararne i testi ed emozionarmi con le melodie”.

Nel gennaio 2016 Emilio Spinozzi realizza un video della canzone I see fire con la quale vince un concorso e vola una settimana a Los Angeles per esibirsi nel noto evento annuale Namm Show.

L’obiettivo di Emilio Spinozzi è far rivivere dal vivo l’emozione di un concerto di Ed Sheeran solo con la sua voce, chitarra e la loop station, senza basi o sequenze preregistrate, proprio come l’artista originale.

Il nome Sheerio è quello che Ed Sheeran attribuisce ai suoi fan.

“L’ho scelto perché è quello che sono – spiega ancora Emilio Spinozzi – un ragazzo con la passione per le sue canzoni”.

Emilio Spinozzi: Voce,chitarra acustica e loop station.

Sheerio Ed Sheeran Tribute live allo Stammtisch Tavern (Viale Unità d’Italia, 645 Chieti Scalo)

21 dicembre 2019

Info e prenotazioni: 351.8212006 (anche whatsapp)

L’Addetto Stampa

Piero Vittoria