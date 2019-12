Chi si rivede: Dell’Utri e la ’ndrangheta

CATANZARO – NEGLI ATTI DELLA DDA CITATO IL FONDATORE DI FI CONDANNATO PER MAFIA

(di Giuseppe Pipitone . Il Fatto Quotidiano) – C’è anche il nome di Marcello Dell’Utri nella maxi- inchiesta anti ’ndrangheta della Procura di Catanzaro. L’ex senatore non è indagato, ma viene citato dall’avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli, per gli inquirenti il trait d’union tra clan e massoneria. È il 20 luglio 2018 e l’avvocato sta parlando con due dirigenti dell’Anas non coinvolti nell’inchiesta. “Pittelli – annotano gli investigatori – riferiva ai suoi interlocutori che, per la formazione di Forza Italia, la prima persona che Dell’Utri avrebbe contattato fu Piromalli a Gioia”. Cioè una delle più importanti famiglie di ‘ndrangheta. A sostenerlo non è un pentito ma un berlusconiano di lungo corso: per tre volte parlamentare di Forza Italia, Pittelli si è avvicinato di recente a FdI ma nel 2011 aveva aderito a Grande Sud, la costola autonomista nata da Forza Italia sotto la guida di Gianfranco Micciché, storico fedelissimo dello stesso Dell’Utri. Quella piccola scissione nell’universo berlusconiano aveva l’assenso dello stesso Dell’Utri, che infatti nel 2013 ventilò l’ipotesi di candidarsi proprio con Grande Sud. Insomma il percorso politico di Pittelli è stato per anni legato a quello del fondatore di Forza Italia, libero da pochi giorni dopo la condanna a sette anni per concorso esterno a Cosa Nostra.

Non è la prima volta che Dell’Utri viene accostato ai Piromalli. L’inchiesta “Cent’anni di storia” ha documentato come Aldo Micciché, ex politico della Dc poi fuggito in Venezuela, inviò all’ex senatore Gioacchino Arcidiaco, legato da una stretta amicizia Piromalli. L’obiettivo di Micciché era ottenere l’alleggerimento del 41 bis, il carcere duro per i mafiosi. “Vai, parlare con Marcello Dell’Utri, parliamoci chiaro, significa l’anticamera di Berlusconi… forza!”, diceva l’ex dc ad Arcidiaco. Che venne ricevuto dal fondatore di Forza Italia il 3 dicembre 2007, nel suo studio di via Senato 12 a Milano. Gli investigatori documentano tutto ma non possono piazzare le microspie all’interno dell’ufficio perché Dell’Utri era all’epoca parlamentare. Successivamente sarà sempre Miccichè a consigliare “nuovamente ad Arcidiaco di rivolgersi al ‘senatore’ per la questione della nomina di Antonio Piromalli a console onorario”. Antonio è figlio di Giuseppe “Facciazza” Piromalli, il boss che negli anni 90 che fu accusato – tra l’altro – di tentata estorsione e danneggiamento ai danni dei gestori dei ripetitori Fininvest in Calabria.

Anche il capostipite dei Piromallo si chiamava Giuseppe ed è l’uomo che trasformò la cosca da clan agricolo a holding con infiltrazioni in tutti i settori dell’imprenditoria. Divenne noto il 24 febbraio del 1994, quando durante un processo gridò dalle sbarre: “Voteremo Berlusconi, voteremo Berlusconi”. “Non è stata presa una posizione chiara e precisa dicendo che quei voti non li si voleva”, contesterà Achille Occhetto al leader di Forza Italia durante un confronto radiofonico. Il futuro premier replicò: “Non credo che nessuno possa sapere con certezza per chi voterà la mafia, non so nemmeno se sia ipotizzabile un voto compatto della mafia. È un fenomeno che confesso di non conoscere in modo approfondito”.