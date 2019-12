Città Spettacoli – Teatro Garibaldi Santa Maria C.V.: verso gli ultimi appuntamenti dopo successo Gianfranco Gallo

Santa Maria Capua Vetere (Caserta), 20 dicembre 2019 – Applausi a scena aperta per l’attore Gianfranco Gallo esibitosi al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, sul palco con ‘Lo zio del medico dei pazzi’, per uno degli ultimi appuntamenti della rassegna ‘Santa Maria Capua Vetere – Città di Spettacoli’ finanziata al Comune di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito del Poc dalla Regione Campania con 200 mila euro, tra cartellone e restyling dello storico Teatro. In scena lo scorso 17 dicembre anche l’attore sammaritano Francesco Russo (protagonista ne ‘L’amica Geniale’), mentre si attende il concerto di musica classica, natalizia ed orchestrale con la partecipazione violinista Fabiana Sirigu (21 dicembre) e una rappresentazione sacra medievale, ‘Ferdinando’ di Annibale Ruccello che chiuderà la rassegna il 22 dicembre prossimo. La rassegna è iniziata con il concerto di Eugenio Bennato, proseguita con Patrizio Oliva, in scena con Patrizio Vs. Oliva; con le proiezioni di Filumena Marturano e Solo No. In programma, ci sono stati , Enrico Bernardo & Friends (6 dicembre); Lello Petrarca & Pietro Condorelli trio (7 dicembre); il Visual Mapping (8 dicembre) ‘Lo zio del medico dei pazzi’, con Gianfranco Gallo il 17 dicembre scorso. Il progetto, deliberato dalla giunta comunale e portato avanti dall’assessore alla cultura ed eventi Gerardo Di Vilio, mira a garantire centralità alla città del Foro nell’ambito delle iniziative culturali a livello provinciale e regionale, affiancando agli spettacoli anche un concreto percorso di valorizzazione e promozione del teatro attraverso interventi di recupero, manutenzione, fruibilità e accessibilità dello stesso per i quali verranno impiegati circa 80 mila euro e rispetto ai quali sono già in corso i lavori sull’impiantistica. La restante parte è volta a garantire eventi ed attività culturali di elevato spessore con la direzione artistica del regista ed attore Claudio Di Palma.

