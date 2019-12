Contiani, disponibili, pescatori e pentiti: il suk delle Camere

CHI STA CON CHI. DALLA NUOVA CASA AZZURRA ALLA TASK FORCE GRILLINA ANTI-ADDII: OGNI GIORNO SI MUOVE QUALCOSA

(di Luca De Carolis e Paola Zanca – Il Fatto Quotidiano) – Il governo di questi tempi è come una coperta, tutti la tirano da ogni angolo. E chissà cosa ne rimarrà. Perché mentre la Lega, per il tramite dello senatore-stratega Roberto Calderoli continua ad avvicinare dissidenti Cinque Stelle e ha motivo di credere di riuscire ad andare oltre i tre che hanno già fatto il salto all’opposizione, crescono ogni giorno i gruppi che in Parlamento giocano a sfibrare o al contrario a rafforzare l’esecutivo di Giuseppe Conte.

Quei grillini molto contiani

Da settimane decine di 5telle critici nei confronti di Luigi Di Maio, ragionano su gruppi contiani in Parlamento. E negli ultimi giorni le operazioni si sono accelerate a Montecitorio, tanto che martedì i vertici del M5S hanno tenuto una riunione per valutare le contromosse. Tra gli osservati speciali anche il deputato palermitano, Giorgio Trizzino, che ieri ha smentito: “È fuori dalla realtà dire che io voglia dar vita a gruppi autonomi o spingere altri a fare altrettanto”. Però anche lui è stato contattato nelle ultime ore da alcuni graduati, intenti a recuperare i deputati in bilico. “Per ora a 20 non arriveranno” calcolano dal M5S. Ma la preoccupazione resta alta, perché almeno 3 o 4 ex 5Stelle sono già pronti ad aggiungersi da qui a gennaio. Mentre tra Senato e Camera si lavora a un manifesto politico “di sostegno a Conte e al centrosinistra”. Un progetto comunque fuori del perimetro di Di Maio. “Beppe Grillo ci ha aiutato, ribadendo che bisogna lavorare con il Pd, ma a gennaio si vedrà” spiega un senatore. Mentre lo stesso Conte, raccontano, è rimasto “stupito” dalle parole Nicola Zingaretti di ieri sul Corriere della Sera: “Il premier è un punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste”.

Il caso Carfagna e gli azzurri in partenza

È nata ieri, e ha già un nemico giurato, invece la nuova formazione battezzata da Mara Carfagna. “Voce libera” è il nome che ha scelto per la sua associazione, immediatamente bollata come “un’iniziativa divisiva e inutile” nientemeno che dal suo ex padrino Silvio Berlusconi. Dalle parti della vicepresidente della Camera, la mettono così: il leader di Forza Italia non ha esattamente gradito (per usare un eufemismo) l’uscita di un gruppo parlamentari azzurri, anche solo per finalità associative. Ma Carfagna e i suoi notano pure che nel resto del partito non c’è stata alcuna reazione scomposta. E questo fa pensare che non ci sarà alcuna resa dei conti al ritorno delle vacanze. E che né lei né i suoi, almeno per ora non dovranno pronunciare quel “che fai, mi cacci” che fu fatale a Gianfranco Fini. Per questo, ragionano quelli di Voce Libera, per Berlusconi la nuova associazione potrà essere addirittura un modo per riuscire a trattenere i parlamentari azzurri più inquieti, che rischiano di ripetere l’esempio della pattuglia che ha seguito il governatore ligure Giovanni Toti: alla Camera si sono messi in proprio, mentre al Senato, sono dovuti rimanere in Forza Italia ma solo perché il regolamento è diverso e per creare un nuovo gruppo gli ostacoli sono molti di più. Oppure fare come Mario Occhiuto, che dopo aver perso la candidatura a governatore della Calabria (al posto suo hanno scelto Jole Santelli) ha deciso di lasciare il partito. “La condotta di Mara è sempre stata lineare” dicono i fedelissimi di Carfagna, che pure precisano: “Se Forza Italia si scioglierà nella Lega, è certo che Voce libera non farà altrettanto”.

Portas, Italia Viva e il no alla manovra

Ma se la convergenza, di cui si è a lungo discusso, di Mara Carfagna con Matteo Renzi sembra ancora lontana, il partito fondato dall’ex premier rischia al contrario di cominciare a perdere pezzi. Finora l’unico a uscire in qualche modo allo scoperto è il leader dei Moderati, Giacomo Portas, che in Italia Viva è entrato da indipendente, più che altro in ostilità all’abbraccio del Pd con i Cinque Stelle. Ostilità che non si è affievolita, al punto che il deputato piemontese non voterà la fiducia sulla manovra domani. Non lo seguiranno i colleghi del gruppo renziano, che pure mantengono un certo scetticismo, per modo di dire, rispetto alle scelte del governo. Eppure, non sono mancate le indiscrezioni su alcuni rientri in casa dem: parlamentari che avevano scelto di seguire Matteo Renzi e che adesso si preoccupano delle sorti del partito, visti i guai giudiziari che stanno attraversando la fondazione Open. “Farebbero solo una figuraccia”, replicano da Italia Viva, convinti che le ombre sull’ex premier si diraderanno presto. “Sono solo i lottiani che tentano di diffamarci, non ci perdonano di essere andati via”.