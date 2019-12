Fenomenologia di Fantozzi

Pulcinella è la fame, Pantalone è l’avarizia, Arlecchino è la furbizia mentre Fantozzi – nel solco di Carlo Goldoni – è il posto fisso.

(A cura di Pietrangelo Buttafuoco – Gianbattista Vittorioso) – Il personaggio creato da Paolo Villaggio ha dunque il suo posticino, e non in ruolo nel pubblico impiego, bensì ragioniere nell’ItalPetrolCemeTermoTessilFarmoMetalChimica, ovvero l’IRI sotto le divertite spoglie della parodia. La maschera del Ragionier Ugo Fantozzi – lo ricordiamo crocefisso alla parete del lungo corridoio col basco “spagnolin” in testa o appeso come parafulmini al tetto dello stabilimento – si definisce nel suo stesso lavoro, presso l’azienda che sta alla guida dell’inarrivabile boom economico.

Il ragioniere guida un’utilitaria, la Bianchina, ha per capo un Megadirettore Galattico Duca Conte Balabam, ha per moglie un curioso animale domestico, la signora Pina, ha quindi una bertuccia per figlia, un collega come Filini a far da Polluce essendo lui il Castore della situazione ed è una rotellina del conglomerato industriale italiano. È l’omino stritolato da troppi torchi e siccome non c’è sociologismo che decifri lo scarto esistenziale di quella mostruosa tragedia umana – la sua vita piccola piccola di partite in tivvù, birra fresca e rutto libero – ecco la commedia dell’arte a svelare lo smottamento efferato delle dinamiche sociali.

Così il grande romanzo diventa un fenomeno di massa come neppure a Luciano Bianciardi, con “La vita agra”, riesce perché a Fantozzi – altrimenti detto Fantocci, Bambocci o Bambozzi, tanto è nullità per i colleghi e i dirigenti che non impareranno mai a chiamarlo – tocca in sorte di essere veramente esistito. Tutto ciò al tempo dell’Italia quarta potenza industriale quando Ugo Ragionier Fantozzi ha 400 anni e da ben 92 lavora nella Megaditta. Nel luogo dove nessuno ha un posto, il Ragionier Fantozzi, somma – tanto il destino è per lui funesto – un’esistenza di secoli. Una Cacania di nonnulla sempre e comunque senza qualità. Ancora una volta Kaiserlich und Königlich – al modo di Robert Musil per un acronimo che unisca tutte le amministrazioni di Impero e Regno – ma non al punto, per Fantozzi, di risultare un invisibile.