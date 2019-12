I Tre Moschettieri all’incontrario

(Roberta Labonia) – I 5 Stelle portavoce in Senato Giarrusso, Di Marzio e Marilotti, hanno firmano per il referendum confermativo della Legge da loro votata, appena 2 mesi fa, che prevede un taglio dei Parlamentari da 945 a 600. Più di un terzo. Il provvedimento sarebbe dovuto entrare in vigore a gennaio prossimo, ma ora rimarrà congelato fino al referendum previsto non prima della prossima primavera.

Il motivo della adesione referendaria di questi 3 moschettieri all’incontrario, è vago quanto nebuloso. Solo Marilotti, dei 3, si è degnato di fornire ai propri elettori, sul suo profilo FB, i motivi dettagliati che l’hanno indotto a questa decisione. Motivi peraltro tutt’altro che convincenti dove ciancia di democrazia diretta nel DNA del Movimento, di popolo maturo, di un ottima occasione, per il Parlamento, per discutere su una buona legge elettorale. Come se la legge elettorale non fosse già fra i provvedimenti all’ordine del giorno della politica. “Parole, parole, parole” le sue, intonerebbe la grande Mina, come quelle del tronfio Michele Giarrusso, a cui un giornalista ha carpito la dichiarazione del secolo: “il referendum è sempre un buon esercizio di democrazia…”. Me cojoni… (ndr: ehi ho detto Michele, non confondetelo con il collega 5 Stelle, l’omonimo Dino, a cui la coerenza non difetta). Quanto al terzo, il Di Marzio, prof. in aspettativa dall’ospedale Cardarelli di Campobasso, sarebbe utile ingaggiare “Chi l’ha visto”. L”ultimo dei suoi sparuti post risale ad ottobre scorso. Non pervenuto neanche alla stampa se non ad un giornaletto molisano che giura sulla sua prossima uscita dal Movimento.

La verità è che questi 3 personaggi hanno affermato tutto e il suo contrario, riuscendo ad essere determinanti nella raccolta della soglia minima di firme in Senato (un quinto dei Senatori, giustappunto 65), per rimettere in discussione uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle a cui, fino a prova contraria, appartengono. Battaglia storica irrinunciabile per i pentastellati, quella del taglio dei parlamentari, tanto da aver indotto Salvini, fra gli altri motivi, a staccare la spina del Conte I perché non la voleva proprio, e ad essere stata uno dei motivi per cui si è realizzato il Conte II, a cui Di Maio aveva subordinato la sua adesione. Anche agli uomini e alle donne del PD andava indigesta ma, obtorto collo, gli è toccato firmarla se volevano ritornare al Governo. Così come all’opposizione, che l’ha votata in massa la legge sul taglio dei Parlamentari, perchè sapevano bene i suoi dioscuri che un no gli sarebbe costato in termini di consensi. Il risultato all’ultimo passaggio parlamentare è risultato, infatti, plebiscitario: 553 si, 14 no e 2 astenuti.

Ma ora questa nuova tornata referendaria, che avverrà non prima della prossima primavera, rimette tutto in discussione e gli effetti sono imprevedibili. Ci saranno quelli che ne approfitteranno per blindare le loro poltrone in attesa che si legiferi una nuova legge elettorale. Ma non è da escludere che qualche forza di maggioranza sarà tentata di far cadere il Governo sfruttando ancora la vecchia legge che gli assicurerebbe di correre per 945 seggi invece che 600. Pensate, ad esempio, se Bonaccini, del PD, rivincesse a gennaio le regionali in Emilia Romagna. Il PD potrebbe essere tentato di giocarsela a livello nazionale. Ma anche la destra, con la stampella dell’inciucione per eccellenza Renzi, potrebbe tentare il secondo tiro basso ai 5 Stelle e tornare alle urne sicuri di un ricco bottino di strapuntini, specie ove si aggiudicasse l’Emilia Romagna. Inoltre sento affermare a destra e a man ca che il risultato di questo referendum sarà scontato, che sarà un suffragio di si.

Ma su che base tutte queste certezze? Io, che forse non ci capisco una beata xxxxxxx, tutte ‘ste certezze non ce le avrei. Questo referendum costituzionale non prevede quorum ed è probabile che i votanti saranno principalmente quelli politicizzati. Pensate, ad esempio, agli infognati della destra, ai piddini a cui sta sulle balle l’alleanza grillina, come pure ai renziani, se lo taglierebbero pur di non votare si ad una legge voluta dal Movimento 5 Stelle. Io non mi sentirei di escludere a priori che prevalga il no. Tutto dipenderà dall’affluenza alle urne, e quanto pesa il culo agli elettori italiani è cosa risaputa. Il tutto, mi fa giustamente osservare un navigante del web, al modico prezzo referendario stimabile fra i 300 e i 500 milioni di euro. In quel caso saprei, da votante 5 Stelle, a chi presentare il conto: Mario Michele Giarrusso, Luigi Di Marzio e Gianni Marilotti.

Poi valli a chiamare 5 Stelle.