E nell’esaltare la virtuosa evoluzione del partito del Capitano, il tristo speaker de La7 ha iniziato a tessere le lodi dell’intervento nel Congresso del fondatore della Lega, L’Umbert Bossi, da lui definito con rara sensibilità, cito letteralmente, “il padre nobile della Lega”.

Ora, ho pensato io mentre mi montava la rabbia, va bene tutto, ormai la narrativa dei media ci ha resi immuni da qualsiasi mistificazione e plateale menzogna, ma spacciare per “padre nobile” un soggetto che ha la fedina penale lunga come la sua anima nera, rasenta l’ignominia.

Umberto Bossi, è un pluricondannato, a cominciare dal ’97, quando fu condannato in via definitiva per vilipendio alla bandiera italiana. Fra tutte ricordo una delle sue più fulgide espressioni di pensiero: “Quando vedo il tricolore mi incazzo. Il tricolore lo uso per pulirmi il culo”. Per non parlare delle sue condanne per vilipendio a più di uno dei Capi di Stato italiani (recentemente graziato dal mite Mattarella), per diffamazione dei magistrati, per attentato ai diritti politici dei cittadini, per aver istigato 100mila bergamaschi alla secessione, fino ad arrivare ai nostri giorni, quando, nel 2017, dopo un lungo processo per aver indebitamente introitato come rappresentante della Lega, con la cointeressenza dell’allora suo tesoriere Belsito, circa 49 milioni di euro di rimborsi elettorali non dovuti, è stato condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione. Tutto in cavalleria, sappiamo come è andata a finire. Lo Stato ha concesso alla Lega di restituire quei 49 milioni in comode rate di euro 50mila euro al mese senza interessi. Praticamente un mutuo pluriennale a gratis, poi ridottosi a neanche 19 milioni grazie alle munifiche donazioni dei suoi adepti e lobbisti fedeli. Non solo, L’Umbert Bossi era stato condannato, sempre nel 2017, (come i 2 figli, ma in procedimenti separati), anche a titolo personale, per appropriazione indebita: 2 anni e 3 mesi di reclusione. Motivo? Aver speso oltre 200mila euro di quei 49 milioni truffati dalla Lega ai contribuenti italiani, per sue esigenze personali (Ancora eccheggiano le storie dei diamanti in Tanzania, i lingotti d’oro, la Laurea pagata in Albania di uno dei suoi figli, quello detto il “trota”), , ma il processo si è stoppato nel 2019 perchè la Corte d’appello di Milano ha disposto il non luogo a procedere in base ad una norma introdotta a fine Governo Gentiloni nel marzo 2018, (la stessa norma che inizialmente paro’ le terga a Conticini, il cognato di Renzi, sui fondi UNICEF). Questa norma prevede che non si possa procedere in caso il danneggiato non sporga querela, cioè la Lega stessa che il suo “padre nobile” non l’ha voluto denunciare, ma il tesoriere Belsito si.

Ecco, come già dissi, Bossi è un graziato a vita, ma oggi, grazie a La7, è anche “un padre nobile”.

Scusate vi devo salutare. Vado a vomitare.