(Bartolomeo Prinzivalli) – Non credo riuscirei a sopportare una vita come quella di Gratteri. Una maxi retata contro la ‘ndrangheta da 334 arresti, la più grande di sempre grazie all’impiego di tremila uomini, anticipata di un giorno in extremis perché i boss sapevano a causa di una fuga di notizie (ma va?) e la convinzione di aver appena grattato la superficie, la consapevolezza che forse neanche un decimo di essi subirà la giusta pena grazie ai soliti cavilli giudiziari, vizi di forma, sconti da grandi magazzini “fuoritutto solo per oggi” o per meglio dire “fuoritutti alla prima opportunità”, domiciliari extralusso, l’immancabile prescrizione per i reati minori, e che quelli a piede libero gliel’abbiano giurata.



Come se non bastasse la sensazione di essere soltanto un fastidio per il sistema mediatico che ha evidentemente altri piani (e referenti), e poco più di una frivolezza per la restante platea, alla stregua del tizio che mangia una banana appiccicata al muro, e che presto verrà soppiantato dall’ennesimo elenco di banalità sciorinato da un burattino su un palco, dalla campagna pro o contro una merendina sbafata da un pagliaccio o dal premeditato gesto eccessivo di un tizio che qualcuno impunemente definisce artista.



Per non parlare del disagio in questi giorni di festa, in cui fingere serenità davanti a tavole addobbate ed agenti di scorta, discreti ma non invisibili eppure necessari, anche se in cuor proprio vorrebbero trovarsi altrove, cosa che chiunque in quelle stanze comprende.



No, non lo sopporterei, ed è riduttivo il mio ringraziamento per tale sacrificio. Non ha neanche senso la definizione di eroe, visto l’abuso del termine appioppato ad individui il cui unico obiettivo è la propaganda a fini personali, che ne muta il significato, sporcandolo persino.



Un giorno, spero molto lontano, tutti ne riconosceranno le azioni e tesseranno le lodi, sperticandosi in elogi e narrandone aneddoti in momenti amicali e confidenziali, ma è una condizione che si verificherà solo dopo la sua dipartita, quando avranno la certezza che non potrà più nuocere…