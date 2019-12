“Servivano 50 mila euro per altri 5 mila elettori”. LE INTERCETTAZIONI – LA FRASE ATTRIBUITA A “COMPARE NICOLA”: SAREBBE ADAMO (PD)

(di Enrico Fierro e Lucio Musolino – Il Fatto Quotidiano) – Un solo partito governa la Calabria: quello degli affari. Soldi e voti erano l’ossessione dei politici coinvolti nell’operazione “Rinascita” che, giovedì all’alba, ha portato all’arresto di oltre 300 persone tra mafiosi e colletti bianchi legati alla cosca Mancuso di Vibo Valentia.

“Il denaro oggi la fa da padrona”. A due settimane alle Politiche del marzo 2018 Pietro Giamborino, ex consigliere regionale (Pd) finito ai domiciliari nell’inchiesta del procuratore Nicola Gratteri, è al telefono con il presidente della Camera di Commercio di Vibo, Michelino Lico: “Lo sai che mi ha detto… compare Nicola… se avevo denari che non mi servivano… 50 mila (euro, ndr), su Cosenza… acchiappava 5 mila voti in più”.

“Compare Nicola”, per gli investigatori, è Adamo, l’uomo forte del Pd che “gli avrebbe chiesto 50 mila euro per acquistare 5 mila voti su Cosenza per favorire la campagna elettorale della moglie Enza Bruno Bossio, candidata alla Camera”. Giamborino parla. Lico è scettico e Giamborino gli spiega: “A Vibo è notorio che c’era uno che portava a Stillitano (un ex consigliere regionale di centrodestra, ndr) di volta in volta altri cristiani… 300 voti e glieli pagavano davvero”.

I carabinieri non sono riusciti ad appurare se Giamborino abbia dato i 50 mila euro a Nicola Adamo per comprare i voti destinati alla moglie. Di certo, però, la confidenza su “compare Nicola” spiega come impazziscono i politici calabresi nei quindici giorni prima del voto. Con il marito al divieto di dimora, la Bruno Bossio attacca il procuratore di Catanzaro via facebook: “Gratteri arresta metà Calabria! È giustizia? No, è solo uno show! Colpire mille per non colpire nessuno. Anzi sì. Colpire la possibilità di Oliverio di ricandidarsi”. L’ossessione della Bruno Bossio è sempre la stessa. Nelle settimane scorse attaccò pubblicamente il segretario del suo partito, Nicola Zingaretti, accusandolo di essere subalterno a Gratteri nella scelta della mancata candidatura di Mario Oliverio.

Nella precedente legislatura, la deputata era in Commissione antimafia. Sempre per volere del marito, stando al racconto dell’ex consigliere regionale arrestato Pietro Giamborino. Quel posto lo voleva l’ex deputato del Pd Brunello Censore ma “gliel’ha impedito Nicola Adamo e hanno messo la moglie Enza”. Alle Politiche del 2018 il candidato del Pd nel Vibonese era Brunello Censore che, “secondo le considerazioni di Giamborino – scrivono i pm – avrebbe condotto la campagna elettorale con il supporto di Vito Pitaro”, altro dirigente del Pd ed entrambi “si sarebbero avvalsi dell’appoggio di esponenti della criminalità locale per garantirsi il bacino di voti”.

“Tutta la mafia vibonese vota a lui”. Per questo Giamborino non solo non ha sostenuto Censore ma ha votato per la candidata del centrodestra: “Per far valere il voto doppio – dice – togliere a lui e darlo a Wanda Ferro (FdI)”. Nei mesi successivi la politica è terrorizzata dalle manette. Altro che fuga di notizie negli ultimi giorni, come ha denunciato Gratteri. Già nel 2018, Giovanni Giamborino, il cugino del politico (anche lui arrestato), invitava i suoi a contattarlo solo su Whatsapp: “Sono momenti delicati – diceva – che qua sta partendo un’operazione che Vibo lo paralizzano, lo sai no? Oggi pomeriggio devo andare a Catanzaro da un avvocato per conto di quell’amico lì. Mi da tutte le cose”. Quell’amico era il boss Luigi Mancuso mentre l’avvocato era Pittelli, l’ex senatore di Forza Italia finito in carcere per concorso esterno. Quattordici mesi prima di essere arrestato, nell’ottobre del 2018, Pittelli è al telefono con alcuni giornalisti di testate nazionali: “La Calabria è una polveriera. Su Lamezia Terme c’è un’inchiesta terribile contro i professionisti, poi ce n’è una enorme su Vibo Valentia”. Tutti sapevano tutto.