Andrea Scanzi: “Paolo Becchi, un Beruschi minore genovese”

(Andrea Scanzi) – Scopro per caso questa foto e penso:

1) A Salvini non riesco a star dietro. Va a getto continuo. Ora gli è presa la fissa del presepe, nota urgenza del paese. Il Cazzaro Verde ha una capacità di generare bischerate paragonabile a quella che aveva Pierino per regalarci peti.

2) Quando i 5 stelle non andavano ancora in tivù, e parlo ad esempio del 2013, le tivù chiamavano uno sconosciuto vecchietto barbuto e pittoresco a farne le veci. Lui si era autodefinito portatore del “verbo” di Casaleggio e diceva delle cose così assurde da risultare perfette per far passare il messaggio (caro ai media) secondo cui i grillini erano tutti scemi. Ovviamente mi capitava di zimbellare spesso questo Beruschi minore genovese, e non pochi talebani 5 stelle – gli stessi che senz’altro hanno salvato Salvini sulla Diciotti – mi insultavano a nastro. Chiaramente poi il barbuto assai bislacco è durato mediaticamente meno di un rutto. E guardate un po’ adesso da chi si è accasato l’eroe (va be’) di quei tre o quattro sfollati duropuristi di questa fava: ma al Cazzaro Verde, ovviamente. Quanto è noioso avere (quasi) sempre ragione e vedere le cose sempre prima degli altri. P.S. Chi tifava per quel Beruschi lì vada a sculacciare i billi della Valdichiana.



3) Accanto al Cazzaro, come se non bastasse il coerente pelosetto, troneggia pure quell’antico galantuomo di Borghezio.

Più che una foto, questa è la prova che Dio ci odia. Giustamente.