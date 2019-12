Guardia Sanframondi (BN), Amedeo Ceniccola: “Meglio tardi che mai”

Leggo che il Consiglio di Amministrazione di ANAS ha approvato la pubblicazione del Bando di Gara del 1° lotto del raddoppio della Telesina dallo svincolo di S. Salvatore Telesino a quello di Benevento per una spesa di 460 milioni di euro.

E’ una notizia che apre il cuore alla speranza e nel ringraziare tutti coloro che, in questi anni, si sono impegnati per la realizzazione di questa opera infrastrutturale che sicuramente migliora la sicurezza degli automobilisti, una domanda nasce spontanea: come mai la procedura tecnico-finanziaria si è conclusa solamente oggi, a pochi mesi dall’apertura dei seggi elettorali in Campania? Qualcuno, in questi 18 anni, ha giocato con la pelle degli automobilisti che ogni giorno sono costretti a percorrere quella che da sempre è considerata la più importante trasversale tirreno-adriatica dell’Italia meridionale?

La sfida è stata vinta ma quante tragedie si sono consumate in questi anni sull’asfalto della Telesina?

A mio avviso, nel prendere atto dell’ approvazione del Bando di Gara per raddoppiare 23 chilometri da Benevento a San Salvatore Telesino c’è poco da gioire da parte di chicchessia e dobbiamo tutti incominciare a riconoscere che a Benevento e nel Sannio i soldi sono sempre arrivati ma in che modo sono stati utilizzati? Sicuramente non in maniera strategica. Certamente il “napolicentrismo” ha avuto ed ha le sue colpe ma quello che è mancato, invece, è un disegno complessivo, strategico, che vedesse intorno allo stesso tavolo dirigenti provinciali, regionali e nazionali per portare avanti una “vertenza Sannio”.

Quello che è mancato è stata una classe dirigente “illuminata” all’altezza della situazione e, soprattutto, capace di guardare oltre la prossima campagna elettorale.

Amedeo Ceniccola

ex Sindaco di Guardia Sanframondi