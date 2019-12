Manovra, dal taglio del cuneo fiscale a web tax e bonus “Befana”. Tutte le misure

(affaritaliani.it) – Dallo stop all’aumento dell’Iva per il 2020 alle micro tasse (plastica, zucchero e auto aziendali), dal ‘bonus Befana’ per incentivare i pagamenti con carte alla web tax, dal pacchetto di misure per la famiglia al taglio del cuneo fiscale, dalla stretta sui giochi ai rimborsi per i truffati delle banche e alle norme contro le bollette pazze. Sono alcune delle principali novità della manovra 2020 su cui il governo ha posto nuovamente la fiducia alla Camera e che lunedì 23 dicembre dovrebbe tagliare l’ultimo traguardo parlamentare.

MANOVRA, TAGLIO DEL CUNEO FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI

Viene costituito un Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti con una dotazione di 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e di 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021. I 4,5 milioni di lavoratori con redditi tra i 26.600 euro e 35mila euro, finora esclusi dal bonus Renzi avranno fino a circa 50 euro in più al mese, vale a dire 500 euro in più nel 2020 e mille euro in più nel 2021. Mentre i 9,4 milioni di lavoratori con redditi da 8mila euro a 26.600 euro che già percepiscono il bonus Renzi che vale fino a 960 euro annui, avranno, dal taglio del cuneo solo 40-50 euro annui.

BONUS BEFANA DAL 2021 PER CHI USA PAGAMENTI DIGITALI

Previsti premi per incentivare i pagamenti elettronici e contrastare l’evasione fiscale attraverso un rimborso in denaro. Il ‘Bonus Befana’ scatterà nel 2021 e lo stanziamento previsto è di tre miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022.

ADDIZIONALE IRES, PLATEA RIDOTTA

Sale del 3,5%, dal 24 al 27,5%, l’aliquota della “Robin tax” con platea ridotta per tre anni ai concessionari autostradali, portuali, aeroportuali e ferroviari.

TASSA SULLA FORTUNA SALE AL 20%

Aumenta la cosiddetta tassa sulla fortuna. Dal primo marzo il prelievo sulle vincite oltre i 500 euro sale al 20%, con un’entrata prevista di 308 milioni di euro. Sale dal 12% al 20% anche il prelievo sulle new slot sulle vincite sopra i 200 euro, che partirà dal 15 gennaio, e al 65% sul Preu e il payout, cioé la percentuale di somme giocate destinate alle vincite.

WEB TAX

Scatterà da gennaio. Si tratta di un prelievo del 3% sui ricavi di società di servizi digitali i cui introiti complessivi siano superiori ai 750 milioni di euro e i cui ricavi derivanti da prestazioni di servizi digitali non siano inferiori a 5,5 milioni di euro. Previsto un gettito di 708 milioni di euro.

TASSA SU FILTRI E CARTINE

Arriva l’imposta di consumo sui prodotti accessori per il fumo, ovvero filtri e cartine.(AGI) TRI/GIO

FAMIGLIA ASSEGNO UNIVERSALE

Avrà una dotazione di oltre un miliardo di euro per il 2021 e più di 1, 2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2022. Dal 2021 verranno trasferite nel Fondo le risorse del bonus bebè e del bonus asilo nido.

BONUS BEBE’ E ASILI NIDO

Cambia il bonus bebé che sarà erogato per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Sarà riconosciuto soltanto per un anno. Nei casi di figlio successivo al primo l’importo dell’assegno è aumentato del 20 per cento. L’assegno annuale è modulato su tre fasce in base all’Isee. Rivisto il bonus asili nido che viene rimodulato su soglie Isee differenziate.

BONUS LATTE ARTIFICIALE

Un bonus fino a 400 euro per le mamme che non possono allattare erogabile fino al sesto mese di vita del neonato.

CONGEDO PAPA’

Viene prorogato per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità elevandone la durataa 7 giorni.

BONUS CULTURA DICIOTTENNI

Confermato il bonus cultura per i diciottenni, ovvero la carta elettronica da 300 euro per acquistare biglietti per teatro, cinema e musei, libri, etc.DETRAZIONI SCUOLE DI MUSICA Arriva la detrazione Irpef al 22% (dall’anno d’imposta 2021) per le famiglie a basso reddito (non superiore a 36.000 euro) che iscrivono i figli alle scuole di musica e ai conservatori per un importo di spesa non superiore a 1.000 euro.

SALE SOGLIA SPESE VETERINARIE DETRAIBILI

Si potranno detrarre le spese veterinarie fino all’importo di 500 euro limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.

BUONI PASTO

Sale da 7 a 8 euro la quota esentasse dei buoni pasto elettronici e si riduce da 5,29 a 4 euro quella dei buoni cartacei.

STOP CLAUSOLE 2020, STANGATA SU ACCISE DA 2021

La manovra sterilizza totalmente le clausole di salvaguardia per il 2020 ma il governo dovrà fermare aumenti di Iva e accise per 20,1 miliardi nel 2021 e 27,1 miliardi nel 2022. Nel dettaglio, la nuova clausola di salvaguardia prevede aumenti Iva per 18,903 miliardi nel 2021 e 25,458 miliardi nel 2022 e delle accise per 1,221 miliardi nel 2021 e 1,683 miliardi nel 2022.

PLASTIC E SUGAR TAX, STRETTA SOFT SU AUTO AZIENDALICAMBIA LA PLASTIC TAX

L’imposta entra in vigore da luglio, passa da 50 centesimi a 45 centesimi al chilogrammo e interesserà anche il tetrapak. Sono esclusi i prodotti in plastica riciclata e quelli composti da più materiali che abbiano una componente di plastica inferiore al 40%.

SLITTA A OTTOBRE LA SUGAR TAX che resta a 10 cent al litro.

SI ALLENTA LA STRETTA SULLE AUTO AZIENDALI che scatterà sui contratti stipulati da luglio 2020 sui veicoli di nuova immatricolazione. Praticamente azzerato il gettito. Il fringe benefit scende al 25% sulle auto aziendali, i motocicli e i ciclomotori con emissioni CO2 inferiori a 60 g/km ed è al 30% su quelle superiori a 60 g/km ed inferiori a 160 g/km. Per i veicoli con emissioni inquinanti superiori a 160 g/km e inferiori a 190 g/km la percentuale passa al 40% nel 2020 e sale al 50% dal 2021 mentre per tutte le auto superiori a 190 g/km scatta il 50% il prossimo anno e il 60% dal 2021.(AGI)TRI/GIO

CASA RIDUZIONE CEDOLARE SECCA AFFITTI

Ridotta dal 15 al 10%, a regime, l’aliquota della cedolare secca sui contratti a canone concordato. Salta invece la cedolare secca per i negozi.

NORMA SALVA CASA

Prevista l’esenzione dal pagamento dell’Imu per i proprietari che rischiano di perdere la casa e trasferiscono la propria abitazione, non di lusso, a società veicolo istituite ad hoc.

ECOBONUS e BONUS MOBILI

Confermati l’ecobonus del 50-65% (secondo il tipo di lavori) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, le detrazioni del 50% per le ristrutturazioni edilizie con tetto di 96.000 per immobile, il bonus del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici efficienti con un limite di spesa pari a 10.000 euro.

BONUS FACCIATE

Arriva una detrazione del 90% (per le persone fisiche ma non per gli alberghi) per le spese sostenute nel 2020 per agli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.

SCONTO IN FATTURA

Torna lo sconto in fattura per l’ecobonus ma per i lavori di ristrutturazione rilevante, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo pari o superiore i 200mila euro dei lavori.

SANITA’, DA STOP SUPERTICKET A FONDO PER DISABILIEDILIZIA SANITARIA

Un aumento delle risorse, pari a 2 miliardi di euro, per gli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico: una quota di 235 mln di euro favorirà l’uso di apparecchiature sanitarie da parte dei medici di base.

ABOLIZIONE SUPERTICKET

Dal 1 settembre 2020 stop al “superticket”, la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie a carico dell’assistito. A disposizione per questo 185 milioni per il 2020 e 554 milioni di euro annui a partire dal 2021.

FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

Dal 2020 il Fondo per i disabili e le persone non autosufficienti potrà contare su 59 milioni di euro per il 2020, 200 milioni per il 2021 e 300 milioni annui dal 2022.

CONFERMATA DETRAZIONE PER SPESE SANITARIE

Le spese sanitarie si potranno ancora portare in detrazione al 19% senza vincoli di reddito. Salta quindi la stretta sui bonus fiscali per i redditi alti.

SPERIMENTAZIONE NUOVI SERVIZI FARMACIE

La sperimentazione per effettuare gli esami per la glicemia, colesterolo e trigliceridi e i test di gravidanza in farmacia si estenderà a tutta Italia e proseguirà anche nel 2021 e nel 2022.

RETE NAZIONALE DEI REGISTRI DEI TUMORI

Stanziato un milione di euro per il 2020 e 500mila euro all’anno per il biennio 2021/22.7,2 MLN PER NUOVE CONVENZIONI INPS CON MEDICI LEGALI L’Inps potrà stipulare nuove convenzioni per conferire incarichi (di 35 ore settimanali) ai medici legali per la verifica delle invalidità civili.

SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA BORSE DI STUDIO

Salgono da 16 a 31 milioni i fondi per le borse di studio per l’università.

BONUS PER ACQUISTO GIORNALI

Le scuole che acquisteranno abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale potranno usufruire di un bonus del 90% delle spese sostenute.

FONDI PER SCUOLE INFANZIA CHE ACCOLGONO DISABILI

Nel 2020 vengono assegnati altri 12,5 milioni di euro alle scuole dell’infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità. Aumenta di 390 unità l’organico della scuola dell’infanzia da destinare al potenziamento dell’offerta formativa.

15 MLN PER CARTA GIOVANI NAZIONALE

Istituito il Fondo per la Carta Giovani Nazionale con 5 milioni per ciascun anno del triennio 2020-2022.

CORSI CONTRO BULLISMO

Per la qualificazione dei docenti nel contrasto dei fenomeni del bullismo e delle discriminazioni di genere, arriva 1 milione di euro l’anno nel 2020-2022.

AGENZIA NAZIONALE RICERCA

Istituiti l’Agenzia nazionale per la ricerca e un apposito Fondo con una dotazione di 25 mln per il 2020, 200 mln per il 2021 e 300 mln annui dal 2022.

MISURE PER L’AMBIENTE, DA GREEN NEW DEAL A CICLABILI 4,2 MLD PER GREEN NEW DEAL

Vengono stanziati 4,2 miliardi per la realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano. Parte del finanziamento disponibile (non meno di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022) sarà destinata a interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

150 MILIONI PER RETI CICLABILI URBANE

Istituito un fondo ad hoc con 50 milioni l’anno dal 2022 al 2024 per coprire il 50% delle spese per le nuove piste ciclabili.

MONOPATTINI ELETTRICI COME BICI

I monopattini elettrici sono equiparati alle biciclette a pedalata assistita con potenza limitata e potranno circolare

MISURE PER LE IMPRESEPIANO MADE IN ITALY

Stanziati circa 45 milioni di euro per il 2020 e 40,2 milioni per il 2021 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy.

IPER E SUPER AMMORTAMENTO DIVENTANO CREDITO D’IMPOSTA

Per gli investimenti previsti dal Piano Impresa 4.0 il super e l’iperammortamento si trasformano in un credito d’imposta: per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale è riconosciuto, in cinque anni, al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro e al 20% per la quota di investimenti fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per i beni immateriali, come il software, è riconosciuto al 15%, nel limite massimo di costi pari a 700.000 euro. Per tutti gli altri investimenti è al 6% nel limite massimo di 2 milioni.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO APPRENDISTI

Arriva uno sgravio contributivo al 100%, per i contratti stipulati nel 2020, ai datori di lavoro che occupano fino a 9 addetti con contratto di apprendistato di primo livello.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER FAVORIRE OCCUPAZIONE GIOVANILE

Esteso alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020 il limite anagrafico più elevato (per il lavoratore), pari a 34 anni e 364 giorni, già previsto per le assunzioni effettuate nel 2018.

BONUS OCCUPAZIONALE PER GIOVANI ECCELLENZE

Per chi ha assunto nel 2019 con contratto a tempo indeterminato i titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali.

STOP IRPEF SU NASPI PER WORKERS BUYOUT

Stop alla tassazione Irpef sulla liquidazione anticipata della Naspi, in un’unica soluzione, per i lavoratori di imprese in crisi che hanno deciso di investire l’indennità in una cooperativa di lavoro e rilevato l’attività.

ESCLUSIONI ADDIZIONALE CONTRIBUTIVA SU CONTRATTI A TERMINE

Ampliate le esclusioni dall’addizionale contributiva per i contratti a termine per servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore privato del turismo, dei pubblici esercizi e per il lavoro portuale.

RIDUZIONE PREMI E CONTRIBUTI INAIL

Estesa al 2022 l’applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

DEDUCIBILITA’ IMU

Dal 2020 la deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è fissata al 50% nel 2019.

PENSIONI INDICIZZAZIONE ASSEGNI

Rivalutazione al 100% per gli assegni fino a 4 volte il trattamento minimo Inps (pari a 6.669,13 euro). Confermata la rivalutazione al 77% per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo; al 52% tra 5 e 6 volte il minimo; al 47% tra 6 e 8 volte il minimo; al 45% per gli assegni tra 8 e 9 volte minimo; al 40% per i trattamenti superiori.

APE SOCIALE

Prorogata a tutto il 2020 la sperimentazione dell’indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, ai soggetti con un’età minima di 63 anni e che si trovino in particolari condizioni.

OPZIONE DONNA

Estesa la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2019.

MISURE PER IL SOCIALE E PARITA’ DI GENEREFONDO AIUTI ALIMENTARI

3 milioni in più nel triennio 2020-2022 al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

ORFANI FEMMINICIDIO

Un milione di euro in più nel 2020 per il sostegno degli orfani di femminicidio.

FONDO VITTIME REATI VIOLENTI E DI TIPO MAFIOSO

Viene stanziato un milione nel 2020

AUMENTO QUOTE ROSA

Le quote rosa salgono dal 30 al 40% nei cda delle società quotate.

PIANO CONTRO VIOLENZA DI GENERE

In arrivo altri 4 milioni di euro annui nel triennio 2020-2022 per il finanziamento del piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

PADOVA CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO

Via libera al contributo di 500.000 euro nel 2020

FONDO VITTIME INFORTUNI LAVORO

Viene incrementato il fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. L’aumento è di un milione di euro di euro per il 2020, di due milioni per il 2021 e tre milioni per il 2022.

FONDO MINORI NON ACCOMPAGNATI

Un milione di euro l’anno dal 2020 per incrementare ilFondo minori stranieri non accompagnati.

CONTRATTI E ASSUNZIONI P.A RINNOVO CONTRATTI

Vengono incrementati di 325 mln di euro per il 2020 e di 1,6 mld di euro dal 2021 i fondi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio 2019-2021.

SANITA’

Ampliata la platea dei precari della sanità che potranno essere stabilizzati. Esteso dal 30 giugno al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale dovranno essere maturati i tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, requisito per la stabilizzazione.

UFFICI E ISTITUTI PENITENZIARI

Ok ai concorsi per assumere in uffici e istituti penitenziari dirigenti nel triennio 2020-2022 e per 50 funzionari nel 2020

MAGISTRATI VINCITORI DI CONCORSO

Prevista la possibilità per il ministero della Giustizia di assumere nel 2020 i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito.

SPORT BONUS

Esteso al 2020 il credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture

ESONERO CONTRIBUTIVO SPORTIVO SOCIETA’ FEMMINILI

Le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo possono richiedere per gli anni 2020, 2021 e 2022 l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali

EQUIPARAZIONE ATLETE PROFESSIONISTE

Le atlete avranno la possibilità di un esonero totale dal pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali fino al limite massimo di 8mila euro l’anno.

300MILA EURO PER VILLA CERNUSCO, CITTA’ UE SPORT

Per il restauro della villa Alari Visconti di Saliceto di Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello Sport, viene stanziato un contributo di 300 mila euro.

1 MLD PER OLIMPIADI INVERNALI

Viene stanziato circa un miliardo di euro per le Olimpiadi invernali 2026. Ok anche a 15 milioni per il completamento della Metro Cinisello-Monza Bettola. Arrivano inoltre 50 milioni spalmati su tre anni per la Ryder Cup di Roma del 2022.

COMUNI, RIGENERAZIONE URBANA E SMART CITY MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

In arrivo altri 6,1 miliardi di euro per il periodo 2020-2034, per il finanziamento degli interventi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, e per la messa in sicurezza delle scuole

RIGENERAZIONE URBANA

Per gli anni dal 2021 al 2034 stanziati 8,5 miliardi di euro di contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana. Il Programma innovativo nazionale per la rinascita urbana sarà implementato tenendo conto del modello ‘smart city’.

2 MLN PER PIATTAFORMA LOGISTICA ANTITERRORISMO CENTRI STORICI

Stanziati 2 milioni di euro per il 2020 e per il 2021 per la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merci in entrata nei centri storici per prevenire i fenomeni di attacco terroristico effettuato da un veicolo che sbanda sulla folla

ANTICIPAZIONI LIQUIDITA’ A COMUNI E REGIONI

Autorizzate nuove anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019″.

SICUREZZA

Arrivano 15 milioni nel triennio 2020-2022 da assegnare al Fondo per la sicurezza urbana dei Comuni per la prevenzione e il contrasto delle sostanze stupefacenti

500 MLN PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Vengono assegnati ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile

1 MLN CONTRO RANDAGISMO

Un milione di euro per il 2020 per prevenire il fenomeno del randagismo.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PIATTAFORMA DIGITALE

Arriva la piattaforma digitale per le notifiche della pubblica amministrazione su cui ricevere provvedimenti amministrativi come le multe ma non gli atti giudiziari.

TAGLIO FONDI PER SPENDING REVIEW

Sforbiciata ai fondi della Presidenza del Consiglio e dei ministeri per 977 milioni di euro per il 2020, 967 milioni per il 2021 e in 953 milioni dal 2022. La clausola taglia-spesa scatterà se l’Italia non dovesse rispettare gli obiettivi di finanza pubblica concordati con la Ue.

STRETTA SU SANZIONI FUNZIONARI POCO TRASPARENTI

Per funzionari e dirigenti della Pa che non rispettano gli obblighi in fatto di trasparenza è prevista una decurtazione che va dal 30 al 60% dell’indennità di risultato di fine anno che può arrivare anche a 43mila euro.(AGI) TRI/GIO

INFRASTRUTTURE FERROBONUS E MARE BONUS

In arrivo 20 milioni di euro per il 2021 per la proroga del cosiddetto Marebonus e 14 milioni per il 2020 e 25 milioni per il 2021 per la proroga del cosiddetto Ferrobonus

FERROVIE

Si prevede un definanziamento di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e un rifinanziamento per 40 milioni di euro nel 2021 e di 350 milioni di euro nel 2022 del contributo assegnato a rete ferroviaria italiana in conto impianti.

MISURE PER CONSUMATORI E TRUFFATI BANCHETRUFFATI BANCHE

Proroga di due mesi per la formalizzazione delle istanze di rimborso al Fondo indennizzi da parte dei risparmiatori truffati dalle banche. Le vittime dei dissesti bancari avranno quindi tempo fino al 18 aprile 2020 per presentare la richiesta di ristoro.

STOP BOLLETTE PAZZE

In caso di bollette illegittime gli utenti avranno diritto, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche al pagamento di una penale pari al 10% dell’ammontare contestato per un importo non inferiore a 100 euro.

EDITORIA RADIO RADICALE

In attesa della procedura di gara per l’affidamento del servizio, prorogata la convenzione, scaduta a maggio 2019, di Radio Radicale con il Mise. Stanziati 8 milioni l’anno

PREPENSIONAMENTO GIORNALISTI

In arrivo 7 milioni di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027 per sostenere il prepensionamento dei giornalisti professionisti iscritti all’Inpgi dipendenti di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale. Risorse dal 2020 al 2023 anche per il prepensionamento dei poligrafici con almeno 35 anni di contributi.