“Prendila Così” Lucio Battisti Tribute Band in concerto allo Stammtisch Tavern Chieti Scalo

PRENDILA COSÌ LUCIO BATTISTI TRIBUTE BAND

25 dicembre

Natale allo Stammtisch Tavern Chieti Scalo

Chieti – Natale allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo: torna come ogni anno l’immancabile appuntamento con il concerto per festeggiare tutti insieme.

Appuntamento imperdibile con i Prendila Così Lucio Battisti Tribute Band (inizio ore 22.00).

Come da tradizione i Prendila Così presenteranno proprio allo Stammtisch Tavern quello che sarà il live che porteranno in giro per tutte le migliori piazze e i più bei locali nel nuovo anno, come sottolinea Paolo De Carolis, anima e cuore pulsante della band:

“Come da tradizione presenteremo la nostra stagione successiva, in questo caso quella del nostro 2020 musicale, allo Stammtisch Tavern. Le grandi novità non comprenderanno solo nuovi brani e arrangiamenti che andranno ad arricchire già il consistente repertorio della band.

Il nostro concerto sarà infatti un innovativo format: in ogni live ospiteremo un importante giornalista che di volta in volta racconterà la genesi delle canzoni del sodalizio Mogol – Lucio Battisti e la sua relativa contestualizzazione storico – culturale”.

L’altra grande novità del live dei Prendila Così è che i brani saranno cantati in modo polifonico, a più voci: ogni canzone non sarà cioè eseguita con canto e controcanto, ma ci saranno quattro voci ai cori.

I Prendila Così sono uno dei più longevi tributi al grande cantautore in Italia con oltre dieci anni di live alle spalle.

Raccontare e rivivere le emozioni degli anni ’60/’70 e ’80 con la colonna sonora dei brani scritti dalla coppia d’oro Mogol/Battisti ricostruendone anche i tempi attraverso una rapida rilettura giornalistica dei principali fatti di cronaca: questo il “credo artistico” di una band unica, composta da cinque elementi di grande livello tecnico e con una voce molto, ma molto simile a quella del genio di Poggio Bustone.

I Prendila Così hanno ottenuto un grandissimo successo di critica e pubblico con lo spettacolo teatrale – musicale “Io, Lucio e Tu” un omaggio a Lucio Battisti realizzato in occasione del ventennale della morte del cantautore e sono stati in tour con il grande Mogol in uno spettacolo che ha girato l’Italia nel quale hanno raccontato dal vivo la storia del lungo e fortunato sodalizio artistico fra Battisti e lo stesso Mogol.

La line up dei Prendila Così che si esibirà allo Stammtisch Tavern è composta da:

Paolo De Carolis (chitarre e cori), Flavio De Carolis (chitarra solista e cori), Valerio De Carolis e Alessio Cassiani (si alterneranno al basso), Francesco Troiano (batteria), Andy Micarelli (tastiere e cori).

Prendila Così Lucio Battisti Tribute Band in concerto allo Stammtisch Tavern (Viale Unità d’Italia, 645 Chieti Scalo)

25 dicembre 2019

Info e prenotazioni: 351.8212006 (anche whatsapp)

L’Addetto Stampa

Piero Vittoria