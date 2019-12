(Stefano Rossi) – L’unica regola che conta, per me, è attraversare quando non c’è nessuno, rosso o verde che sia. Con il verde ne muoiono tanti. Anche sul marciapiede mentre aspettano che scatti il verde.

Andando a leggere le sentenze della Cassazione ho notato una gravissima differenza. Le sezioni penali, giustamente, sono più rigorose e, come me, si mettono il codice della strada alle spalle e badano a quello che succede nella realtà. Sostengono che indipendentemente dal fatto che il pedone possa attraversare IN PROSSIMITA’ delle strisce, quindi anche a diversi metri da esse, è responsabile l’automobilista che non presta attenzione e non ha rallentato la marcia. In Corte di Cassazione, Sezione IV penale, sentenza 24 settembre 2018, n. 40943, addirittura ritiene responsabile il conducente che ha investito un pedone che si era attardato e poi fermato sulle strisce pedonali. In questo caso, giustamente, non rileva il comportamento diciamo pericoloso del pedone che si ferma nel bel mezzo della strada bensì quello più pericoloso di chi guida e non rallenta e comunque non si ferma in caso di pericolo. Qui hanno fatto prevalere la regola secondo cui il pedone è il soggetto debole da tutelare.

Nella sentenza n. 47204 del 2019, medesima sezione, è espresso altro fondamentale principio: la precedenza spetta in ogni caso al pedone che attraversa la strada nella zona in cui si trovano le strisce pedonali, essendo irrilevante che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze. Non è possibile, infatti, predeterminare la distanza dalle strisce entro la quale opera il diritto di precedenza, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l’attraversamento.

Poi c’è la ciliegina sulla torta. Qualora il tratto stradale sia costeggiato da case ed esercizi commerciali il conducente di un veicolo deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e quindi tenere una andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare investimento. Questa è civiltà! Ci dimentichiamo che è sempre il pedone quello che rischia di più e le città non sono piste dove sfogare la nostra repressa rabbia.

Poi ci sono le sezioni civili, che ancora sono ancorate agli articoli del codice scritto nel 1969, quando le macchine avevano le ruote grandi come quelle dei giocattoli di oggi. Nell’ordinanza n. 2241 del 2019, la Sezione IV Civile della Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il pedone che attraversa fuori dalle strisce pedonali deve dare la precedenza agli automobilisti.

E’ pur vero che questi principi sono sempre da verificare caso per caso. Come quello del pedone che in modo repentino, improvviso e, magari, coperto da ostacoli o veicoli parcheggiati, attraversa la strada anche sulle strisce pedonali. E’ chiaro che la responsabilità può essere attribuita solo al pedone e non al conducente che lo ha investito. Ma poi sarà difficile provarlo se non ci sono testimoni o telecamere che hanno ripreso il sinistro.

Visto che i numeri dei decessi e sinistri sono da vera guerra, credo sia doveroso che i giudici si uniformino e che obblighino tutti noi conducenti a rispettare intanto la regola n. 1, cioè, nei centri abitati la velocità consentita è al massimo di 50 Km/h. Regola che nessuno di noi rispetta. La seconda è molto semplice e pratica, al di là dei codici e norme: il pedone ha sempre ragione. Se andiamo piano nessuno si farà male. Punto.

Osservatorio Pedoni 2018: due vittime ogni giorno, due feriti ogni ora 612 i pedoni morti, +2% rispetto al 2017 e +7,4% rispetto al 2016 Roma con 59 morti è la città col maggior numero di decessi.

Istat: “Nel 2014 sono stati 177mila i sinistri stradali.

Sono 3.381 i decessi.

Istat: nel 2019 oltre 300 i morti che attraversavano le strade. 120 solo a Roma; 82 incidenti al giorno.

Istat, nel 2018 612 pedoni travolti e uccisi. Oltre 21mila i pedoni coinvolti in incidenti, 20.700 quelli feriti.

Questi sono dati da guerra. Tra il 2003 ed il 2010, nella guerra del Golfo, gli Stati Uniti hanno contato la morte di 4.520. L’Italia 33.