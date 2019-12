Rifiuti Roma, al Divino Amore fanno la festa alla sindaca Raggi

“Nessuna discarica provvisoria al Divino Amore, nessuna nel Municipio IX ma soprattutto nessuna discarica provvisoria nel Comune di Roma. Questa la dichiarazione del Sindaco Raggi nella Sala “Don Umberto Terenzi” al Divino Amore davanti a migliaia di cittadini.

(affaritaliani.it) – Doveva essere una giornata di protesta organizzata dai comitati di quartiere e dalle Associazioni di tutto il municipio ma si è trasformata in una giornata di festa per tutti gli abitanti di Roma sud che ora potranno finalmente affrontare il Natale con la serenità di sempre.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto – precisa Pasquale Calzetta Presidente dell’associazione Sportello del Cittadino – dal 30 novembre, insieme a tutte le associazioni e i cdq aderenti al Presidio No Discarica, che insieme al prof. Renato Brunetta eravamo in mobilitazione per esprimere tutta la nostra contrarietà al progetto scellerato di far ricadere sui cittadini le mancanze delle amministrazioni regionali e comunali. Oggi finalmente si può gioire di questa grande vittoria che è di tutta la comunità unita di Roma sud”.

E aggiunge: “Ma il nostro lavoro non finisce qui, vogliamo monitorare tutte le 9 discariche già esistenti in questo territorio e vogliamo finalmente trasparenza nella gestione dei rifiuti sul nostro territorio. Per questo abbiamo già dato mandato al nostro legale di preparare gli accessi agli atti per ogni singolo impianto esistente a Roma Sud. Bisogna modificare l’approccio alla tematica dei rifiuti e superare la logica emergenziale attraverso un’ampia e approfondita pianificazione del ciclo dei rifiuti fondato sui principi di trasparenza, pubblicità e inclusione”.