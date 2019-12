“Sabbathage” in concerto allo Stammtisch Tavern Chieti Scalo

SABBATHAGE

Tribute Band Black Sabbath

27 dicembre Stammtisch Tavern Chieti Scalo

Chieti – Il 27 dicembre 2019 i Sabbathage saranno in concerto allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo (inizio ore 22.30).

I Sabbathage, Tribute band dei Black Sabbath “sponsorizzata” da Black Sabbath Italy, nascono con l’obiettivo di ricreare dal vivo fedelmente l’atmosfera sabbatica, a partire dal sound, fino al look e alla riproposizione fedele degli show del quartetto di Birmingham.

Il repertorio live ripercorre il meglio della produzione 1970/1978, ovvero della formazione “storica” dell’Era-Ozzy, quella degli album che hanno letteralmente inventato l’Heavy Metal, in particolare Paranoid e Master of Reality (riproposti per intero) … quella dei grandi classici come “Paranoid”, “Iron Man”, “Black Sabbath”, “War Pigs”, “Into The Void”, “Children Of the Grave”, “Snowblind” … ma anche quella delle gemme meno conosciute che sono nei cuori dei più accaniti fans.

Grazie all’amicizia e alla collaborazione con i tecnici dei Black Sabbath (Terry Welty e Mike Clement), i Sabbathage sono riusciti a ricreare un sound fedele grazie all’utilizzo di chitarre e amplificatori realmente usate dai Black Sabbath dal vivo nei loro concerti.

Un tributo che si promette di accontentare ogni palato musicale, un live-show assolutamente da non perdere per gli appassionati e un occasione per chi non conosce i Black Sabbath di innamorarsene.

Così i Sabbathage presentano il concerto del 27 dicembre allo Stammtisch Tavern:

“Fare un Tributo come quello ai Black Sabbath non è affatto facile, soprattutto di questi tempi e da queste parti. Fortunatamente esistono ancora locali come lo Stammtisch Tavern che hanno voglia di “rischiare” offrendo spazio non solo alle “tendenze” del momento, ma anche a realtà più di nicchia come la nostra.

Per questo motivo siamo sempre felici di calcare questo prestigioso palco e siamo carichissimi e desiderosi di offrire ai nostri fan una serata indimenticabile!”.

I Sabbathage sono: Simone Flammini (voce), Luis Iommi (chitarra), Riccardo Mazzocca (basso), Luca Belisario (batteria).

Sabbathage in concerto allo Stammtisch Tavern (Viale Unità d’Italia, 645 Chieti Scalo)

27 dicembre 2019

Info e prenotazioni: 351.8212006 (anche whatsapp)

L’Addetto Stampa

Piero Vittoria