Salvare Salvini oppure no? I dolori della giovane Italia Viva

IL PARTITO È INCERTO NEL VOTO SULLA GREGORETTI

(di Wanda Marra – Il Fatto Quotidiano) – Non ho avuto nessuna indicazione dai vertici di Italia Viva su come comportarmi sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini nel caso della Gregoretti. Anche perché non ho mai preso indicazioni sulle vicende della Giunta”. Così dice Giuseppe Cucca, vicepresidente della Giunta, al Fatto Quotidiano. Lui è uno dei tre renziani il cui voto potrebbe essere determinante per l’esito della votazione sul leader leghista (la maggioranza, con Iv, conta 13 voti contro 10). Gli altri due sono l’amico di Matteo, Francesco Bonifazi e Nadia Ginetti. Il fu Rottamatore in questi giorni fa trapelare la tentazione di un voto contrario. Dice ancora Cucca (che della Giunta faceva parte pure nella scorsa legislatura): “Decido in autonomia. L’ho sempre fatto sulla base del contenuto degli atti e del confronto con i colleghi”. E poi ci tiene a chiarire: “Renzi non si permetterebbe mai di intromettersi. Perlomeno con me, sono il riferimento in Giunta”. E suol merito: “Sicuramente è prematuro decidere che fare. Ma non mi piace la frase ‘vada salvato!’. O ci sono le condizioni per autorizzare o no”.

DentroItalia Viva le cose non vanno benissimo. Ma al netto dei sondaggi inchiodati tra il 3 e il 4% e della preoccupazione per i propri destini personali (a partire dalle ricandidature), i malumori riguardano la gestione politica del partito.

“Per mettere le dita negli occhi degli altri, non possiamo mettere a rischio il destino della Banca Popolare di Bari”. I messaggi di due parlamentari del Sud nelle chat interne del partito sono stati più o meno di questo tenore. Il malumore serpeggia nei gruppi pure per una questione di metodo: “Non funziona minacciare di non appoggiare una cosa, e alla fine, invece, farlo”, è il ragionamento di alcuni.

Ancora. Davide Faraone, capogruppo in Senato, appare troppo accentratore e troppo poco incline alla comunicazione. In realtà, è il metodo Renzi: l’ex premier ha sempre utilizzato una stretta cerchia di fedelissimi per gestire le cose sostanzialmente in proprio. Ma Faraone è anche sembrato a molti troppo concentrato sulle questioni siciliane, durante l’iter della manovra.

In questi giorni, poi, si rincorrono le voci su una serie di senatori pentiti, che sarebbero pronti a tornare nel Pd. Durante il brindisi per gli auguri natalizi, c’è chi giura di aver sentito Renzi parlare al telefono con Ernesto Magorno (assente dalla foto di gruppo). “Dai, aspetta. Dici a Delrio che ci pensi un altro po’”. L’interessato, interpellato dal Fatto, nega di avere di queste tentazioni: “Io sono più renziano di Renzi. Anzi, penso che il suo partito avrebbe dovuto farlo molto prima”. L’altra attenzionata è Annamaria Parente. Anche lei, però, nega: “Sto benissimo dove sono. Sono sempre più contenta”. Sarà. La Parente, insieme a Mauro Maria Marino, nella riunione del gruppo ha avanzato delle critiche sulla gestione della manovra.

Gennaio sarà un mese centrale per le scelte di Renzi. Nel tavolo da poker con Matteo Salvini, per portare a casa prima di tutto una legge elettorale non troppo svantaggiosa e nel libro dei sogni pure un governissimo, l’ex segretario del Pd potrebbe arrivare come extrema ratio pure a far cadere Conte. Tra le cose che lo frenano c’è il fatto che rischia di tornare in Parlamento con un gruppetto talmente esiguo da non contare nulla. Dei destini personali di quelli che l’hanno seguito, però, poco gli importa. Loro, evidentemente, l’hanno capito.