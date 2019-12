Fioramonti che peccato, anzi, che delusione

Comprendo e rispetto la sensibilità di Fioramonti riguardo i problemi annosi che si trascina la scuola italiana e che da decenni attendono di essere risolti, ma un Ministro dovrebbe ben capire che in un contesto di poche risorse a disposizione un Governo è tenuto a stabilire una graduatoria di priorità. Dovrebbe anche capire che più un Esecutivo lavora coeso in un progetto di risanamento più è probabile che, chissà, nella prossima finanziaria le risorse per l’istruzione si sarebbero trovate. Ma questa coesione, già precaria, Fioramonti, con il suo gesto, l’ha ulteriormente indebolita, e a farne per primi le spese saranno proprio i cittadini a cui lui vuole dare una scuola migliore. E da un 5 Stelle questo non te lo aspetti. Infatti a rimetterci, nell’immediato, saranno ancora una volta quei docenti in attesa del concorso per la scuola pubblica, già rinviato da agosto scorso a causa della crisi di governo innescata da Salvini e che ora rischiano un nuovo rinvio.

Ecco, caro ex Ministro Fioramonti, anche per loro avrebbe dovuto restare sul campo e combattere con le poche risorse a disposizione. Esattamente come fanno tutti gli altri suoi colleghi di Governo.

Che peccato, anzi, che delusione.