“Mancano i soldi”. Fioramonti va via come promesso

(di Virginia della Sala – Il Fatto Quotidiano) – Una lettera formale, inviata al presidente del Consiglio la sera del 23 dicembre, il cui contenuto è trapelato mercoledì da Palazzo Chigi e che conteneva la conferma di quanto anticipato da tempo: il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha presentato le sue dimissioni e la notizia è circolata la sera del giorno di Natale. Dinamica inaspettata per il ministro, che avrebbe voluto darne l’ufficialità un po’ più tardi. Non inaspettata la notizia per il premier e i vertici del Movimento 5 Stelle, che erano già stati informati.

Ieri Fioramonti ha spiegato le sue ragioni con un post su Facebook: al governo – ha scritto – è mancato “il coraggio” che sarebbe servito per garantire all’Istruzione almeno la “linea di galleggiamento finanziaria, soprattutto in un ambito così cruciale come l’università e la ricerca. Pare – ha aggiunto – che le risorse non si trovino mai quando si tratta della scuola e della ricerca, eppure si recuperano centinaia di milioni di euro in poche ore da destinare ad altre finalità quando c’è la volontà politica”.

Il riferimento è all’assenza di fondi in manovra destinati a ricercatori e atenei. Quasi nulla. Dei circa 2 miliardi per l’Istruzione, racimolati e conteggiati anche come fondi provenienti in varie forme da altri ministeri, circa il 90 per cento riguarda il rinnovo del contratto di lavoro dei docenti e del personale amministrativo (con un aumento di 40 e 70 euro nei prossimi due anni, dunque lontano dai due zeri ipotizzati dal ministro a inizio mandato). Manca un intervento strutturale: per sterilizzare l’aumento dell’Iva, all’Istruzione sono stati riservati solo pochi piccoli interventi che non hanno in alcun modo cambiato la rotta, ma solo fatto fronte alle emergenze. Dai 16 milioni per le borse di studio ai 30 milioni per i dirigenti scolastici, dai 16 per l’organico del potenziamento ai 12,5 per le paritarie che accolgono i disabili. E ancora, i 12 milioni per i posti di sostegno, gli 11 per accademie e conservatori (senza una vera riforma), i 2 per il piano scuola digitale e poco più per le borse di studio delle specializzazioni mediche. Completamente assente il miliardo che sarebbe dovuto andare all’università, una lacuna – a fronte dei progressivi tagli alla spesa universitaria – che il governo ha provato a mascherare istituendo una contestata “Agenzia nazionale per la ricerca” con una dotazione di 25 milioni e un indirizzo poco chiaro, il rischio di nomine politiche e la quasi totale estromissione del ministero dell’Istruzione. Una struttura che lo stesso Fioramonti non è riuscito a far scardinare. I miliardi mancanti, è stato poi il ragionamento, sono stati conseguenza di un governo che non ha ascoltato le istanze dell’Istruzione e ha operato senza condivisione pregiudicando la possibilità di trovare risorse. Presidente del Consiglio incluso, lo stesso che nel suo discorso di insediamento aveva messo scuola e istruzione al primo posto.

“Prima di prendere questa decisione ho atteso il voto definitivo sulla legge di Bilancio, in modo da non porre tale carico sulle spalle del Parlamento in un momento così delicato – ha spiegato Fioramonti –. Ho accettato il mio incarico con l’unico fine di invertire in modo radicale la tendenza che da decenni mette la scuola, la formazione superiore e la ricerca italiana in condizioni di forte sofferenza”. Ha elencato i risultati raggiunti, dalla rivalutazione degli stipendi “insufficiente ma importante” alla copertura delle borse di studio per tutti gli idonei e “il sostegno ad alcuni enti di ricerca che rischiavano di chiudere” come il Crea.

Poi, la critica: “Non riconoscere il ruolo cruciale della formazione e della ricerca equivale a voltare la testa dall’altra parte. Nessun Paese può più permetterselo”. Risponde anche a chi lo ha criticato per non aver rimesso il mandato prima, visto che le risorse era improbabile che si trovassero. “Ma io ho sempre chiarito che avrei lottato per ogni euro in più fino all’ultimo”. Ora, spiegano fonti vicine al ministro, il programma immediato è rimanere a occuparsi di scuola e università da deputato “con ancora più energia di prima” mentre in questi giorni resterà in famiglia. “Non mi hanno visto per mesi. Questi giorni sono per loro”.

I commenti dei sindacati, ieri, hanno oscillato fra l’apprezzamento per la coerenza della decisione e la preoccupazione per il futuro. “Bisogna dare atto a Fioramonti che è stato coerente con quanto affermato – ha detto il presidente nazionale dell’Anp, l’associazione dei presidi, Antonello Giannelli –, ma le sue dimissioni rendono più evidente che la politica italiana non ha un grande interesse per la scuola, per la quale non si trovano mai le risorse necessarie, mentre lo si fa per altri settori”. Flc-Cgil e Cisl-Scuola temono invece che l’uscita di Fioramonti possa mettere in discussione le intese già siglate. “Non esistono riscontri nella storia della Repubblica, di ministri dimissionari il giorno di Natale – ha detto ieri il segretario della Flc Cgil Nazionale, Francesco Sinopoli –. Nel merito delle ragioni delle dimissioni spetta ora al presidente del Consiglio Conte chiarire la posizione del governo in materia di risorse per l’istruzione e la ricerca. Altrimenti, il rischio è che qualunque ministro che seguirà non potrà fare a meno di seguire le orme di Fioramonti”.