“Paintbox Pink Floyd” Tribute Band in concerto Stammtisch Tavern Chieti Scalo

PAINTBOX PINK FLOYD TRIBUTE BAND

28 dicembre Stammtisch Tavern Chieti Scalo

Chieti – I Paintbox Pink Floyd Tribute Band saranno allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo per uno straordinario live domani 28 dicembre (inizio ore 22.30)

I Paintbox, dopo la parentesi dei due live celebrativi del quarantennale di The Wall (Teatro Dei Marsi di Avezzano e Teatro Massimo di Pescara) con la formazione estesa e una scenografia d’eccezione, tornano al format più tradizionale e classico che li ha resi noti nel circuito regionale. Allo Stammtisch Tavern si esibiranno infatti con la line up a sei elementi.

La scaletta sarà incentrata sulle più grandi hit dei Pink Floyd con un occhio particolare cioè agli album capolavoro degli Anni’70, “The Dark Side of the Moon”, “Wish you were here”, “Animals” e “The Wall” e una parentesi sul “Live at Pompeii”.

La serata allo Stammtisch Tavern va a chiudere un 2019 ricco di soddisfazioni per i Paintbox: da ricordare fra i live di questa passata e fortunata stagione quello con Durga McBroom e Gary Wallis e quelli di The Wall.

La line up dei Paintbox Pink floyd Tribute Band per il concerto di domani 28 dicembre comprenderà:

Fabrizio Carota (basso/voce), Roberto Mastro (chitarra/voce), Andrea Andreoli (tastiere), Alberto La Torre (batteria), Federico Di Basilico (chitarre), Alberto Grossi (sax).

Paintbox Pink Floyd Tribute Band in concerto Stammtisch Tavern (Viale Unità d’Italia, 645 Chieti Scalo)

28 dicembre 2019

Info e prenotazioni: 351.8212006 (anche whatsapp)

