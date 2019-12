“Un Amleto dal vero”: Maestri di Strada e Trerrote per Il Grande Vento all’Asilo Filangieri il 28 dicembre

Un Amleto dal vero.

To be or not to be that’s the question

Performance itinerante per il Grande Vento all’Asilo Filangieri

Sabato 28 dicembre alle ore 21 e 22

Vi invitiamo sabato 28 dicembre, con doppia replica alle ore 21 e alle ore 22, all’Asilo Filangieri in occasione del Grande Vento a partecipare alla performance itinerante “Un Amleto dal vero. To be or not to be that’s the question”.

Undici esseri in strenua battaglia con se stessi pur di rischiare di non essere. Undici nuovi monologhi nati da un dialogo tra secoli, undici giovanissimi a confronto con le domande del giovane principe di Danimarca, undici principi, in un mondo impazzito, in un tempo adulto fuori sesto, fuori dai cardini, che ricreano con le loro parole il senso di un sé, autentico, per non impazzire, o per farlo con metodo, per non farsi suonare come pifferi. Perché quel che han dentro va ben oltre la mostra, le esteriori gualdrappe e livree del dolore. Istintivamente il confronto tra il giovane principe di Danimarca e i giovani allievi del laboratorio di teatro educazione ha generato nuove parole sull’essere nel nostro mondo impazzito, accompagnare i nostri attori nella terribile lotta tra la resa a una identità di comodo adatta al marcio in cui vivono e la faticosa battaglia per la costruzione di un se autentico è un avventura emozionante da cui sono nati 11 nuovi “Essere o non Essere”, riscritti totalmente e recitati autenticamente da 11 educ-attori della periferia orientale.

Vi invitiamo sabato 28 dicembre, con doppia replica alle ore 21 e alle ore 22, all'Asilo Filangieri in occasione del Grande Vento a partecipare a questa grande battaglia.

Teatro Ricerca Educazione – Maestri di Strada – Nicola Laieta

L’iniziativa rientra nel progetto Metamorfosi che è realizzato con il sostegno del MiBACT e SIAE nell’ambito del programma “Per chi crea”. #perchicrea

Gabriella Galbiati