Azzolina è ministra della Scuola, Manfredi al nuovo ministero Università e Ricerca

Due lauree in filosofia e diritto, Azzolina è diventata dirigente scolastico lo scorso agosto: non era ancora sottosegretario ma deputato e responsabile scuola del movimento. Dalla sua aveva il vantaggio di conoscere la macchina complessa del ministero di viale Trastevere. C’è infatti un decreto da convertire in legge, un ministero intero da riorganizzare nei suoi vertici amministrativi ed entro gennaio bisogna scegliere le materia per la Maturità. Tutte cose che si possono fare anche senza un ministro «esperto» ma la conoscenza della materia di Azzolina aiuta.