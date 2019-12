Bruno Vespa: “Sarà Di Maio a staccare la spina”

( liberoquotidiano.it) – Lorenzo Fioramonti, “si dice, con qualche ragione, che sia un apripista e che voglia costituire alla Camera un gruppo di deputati a sostegno del presidente del Consiglio. Nobile proposito”, scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno, “se non fosse che Conte è uomo del M5S e da esso è stato portato a palazzo Chigi. Perché dunque andarsene per offrire un sostegno che già esiste?”.

“Poiché i cambi di bandiera hanno sempre un tratto inelegante, ecco manifestarsi l’embrione non del partito di Conte (ricordate gli errori di Dini e Monti?), ma di una lista Conte apparentata alle prossime elezioni con il Partito democratico“, aggiunge il direttore di Porta a Porta. “Non è un fatto che già oggi il presidente del Consiglio sia molto più in sintonia con Zingaretti (che non lo voleva a palazzo Chigi) di quanto non sia con Di Maio che a palazzo Chigi l’ha imposto? È la politica, bellezza”.

Ora non resta che attendere “nelle prossime settimane se cresceranno i transfughi in direzione di Salvini e quelli in direzione Conte. In questo caso il Movimento 5 Stelle, perdendo pezzi a destra e a manca e dimostrando una prevedibile fragilità alle elezioni regionali, rischia di trasformarsi in una ‘Mica Ficus Benjamina’ delle Hawaii, una preziosa pianta disidratata del tutto incapace di produrre ossigeno. E senza ossigeno, che politica si fa? Per questo, alla fine, potrebbe essere proprio Luigi Di Maio, che regge con dignità la bandiera ferita del Movimento, a staccare la spina“.