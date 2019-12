(lettera43.it) – Dicembre è il mese in cui si organizza il Capodanno e per chi vuole passarlo gustando un meraviglioso cenone non ha che l’imbarazzo della scelta. Sono infiniti i locali che in ogni città organizzano un menù tipico per il 31 dicembre e sono adatti davvero a tutte le tasche. Ma se volessi puntare a qualcosa di più? Ma andiamo a scoprire qualche dettaglio in più su cosa fare all’ultimo dell’anno: cenone Capodanno Cracco, quanto costa e cosa prevede?

CENONE CAPODANNO CRACCO: QUANTO COSTA E ALTRI DETTAGLI

Tante persone vogliono osare e si chiedono quale sia il costo dei menù nei ristoranti stellati. In particolare, la curiosità di sapere quanto costa un cenone di Capodanno da Carlo Cracco è tanta. In realtà, non è semplicemente curiosità. Molte persone e famiglie vorrebbero provare il suo cibo, con la certezza che possa regalare un’esperienza di sapori unica.

Il suo ristorante si chiama Carlo e Camilla in Duomo e si trova a Milano, proprio in una zona ricca di movida e di persone.

Questo locale sta facendo molto discutere sul web. Il prezzo previsto per il cenone di Capodanno, infatti, è di ben 400 euro, escluse aggiunte come vini particolari. In caso contrario, il prezzo sale persino a 600 euro. Ecco svelato il motivo di tanto stupore e fermento.

COSA SI MANGIA

A questo punto, sarete curiosi di sapere cosa prevede questo menù stellato.

Per cominciare, Carlo Cracco e il suo team di professionisti accoglie i clienti con i calici di benvenuto, con tanto di canestrelli farciti. Seguono gli antipasti come l’insalata tiepida condita con del miso dolce, code di scampi dorate, lenticchie con tanto di castagne affumicate, nuvola di latte e caviale siberiano, ma anche salsa rosa, funghi e altro.

Tra i primi piatti le proposte sono i ravioli di cappone, ostrica, uova di salmone e cardo gobbo. Seguono il filetto di manzo in crosta, torna di patate con lardo e fontina e come dolce una meringa con marroni canditi e vaniglia. Nulla da dire, un menù davvero stellato!