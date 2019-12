Fioramonti, ma coerenza de che?

Fioramonti pretendeva di avere più stanziamenti per la scuola, ed ha stabilito anche la cifra: 3 miliardi, prendere o lasciare. Ma per fare che cosa esattamente? Perché mi pare che la scuola, come è ovvio, abbia avuto i suoi stanziamenti, sembra circa 2 miliardi. Pochi? Certo che pochi; ma l’Italia, se andiamo a vedere, mentre come percentuale sul PIL destina poco alla scuola, come spesa pro-studente si colloca in linea con la media OCSE. E, allora, perché la scuola non funziona? E sarebbe bastato un miliardo in più per renderla efficiente? E facendo che cosa? Ci dica, di grazia, ministro Fioramonti!

Io non mi sento all’altezza di fare il ministro dell’Istruzione per come ‘io’ immagino debba essere un ministro dell’istruzione, non mi sentirei all’altezza di occupare il posto che fu di Tullio De Mauro; ma certamente, e senza arroganza, potrei fare molto meglio degli ultimi ministri che si sono avvicendati.

Quando si accetta l’incarico da ministro, si dovrebbero avere delle idee chiare sul settore che si va a dirigere, avere in mente un progetto ben delineato, e magari maturato per anni, invece qui ti chiamano, il capo ti chiede di inginocchiarti e, come per le investiture dei cavalieri di un tempo, ti dà un buffetto sulla guancia per ricordarti che devi essere fedele, e poi recita la frase di rito: “Si alzi un ministro!”

La scuola non si rinnova con più soldi, la scuola italiana ha bisogno di essere reinventata, perché, malgrado l’impegno e la passione degli insegnanti, non è più al passo coi tempi, perché insegna poco, e non ‘educa’ per nulla. Non crea una coscienza critica, non insegna l’amore per il sapere, cerca di formare professionisti mediocri che siano in linea con la mediocrità che regna dappertutto, non spinge alla competizione culturale, all’impegno per superare se stessi, affinché non si resti indietro. Perché, ricordiamoci che ‘stare fermi’ non vuol dire restare nella stessa posizione, ma andare indietro, perché il mondo si muove in avanti e non ci aspetta.

Bene, ministro Fioramonti, dovrei ammirarla per la sua coerenza? Quale coerenza? Prima ancora di attribuirsi valore per essere coerente con i propri desideri, bisogna essere coerente con i propri atti. Lei signor ministro ha accettato le regole del Movimento 5 Stelle, ha accettato di ‘versare’ una quota, di condividere la linea del partito, di dimettersi qualora non la condividesse più. Quindi, signor Fioramonti, se vuole essere coerente davvero, si dimetta da parlamentare, vada a casa, crei un suo partito, si candidi alle prossime elezioni con un suo simbolo, investa in questo suo progetto i soldini del suo stipendio di professore, ed allora sì che avrà la mia stima e l’ammirazione per la sua coerenza. Fin quando continuerà a restare in Parlamento, con un lauto stipendio, e cercherà di formare il suo gruppettino di transfughi, dicendo che lo fa per sostenere Conte, nella speranza,( lo ammetta), che in un improbabile Conte 3, lei riabbia un posto da ministro, ebbene, signor Fioramonti, lei non merita la mia considerazione, tanto meno la mia stima!