Mortaruolo: “Tra obiettivi storici e sguardo propositivo al futuro. Il mio impegno per il Sannio e la Campania”

E PER I GIOVANI, LA REGIONE C’È.

Piano per il lavoro. È partito il concorso regionale per 10.000 posti di lavoro. Entro febbraio i primi 3.000 giovani vanno a lavorare. Gli cambiamo la vita.

Trasporto pubblico gratuito per tutti gli studenti campani; ancora più scuole aperte il pomeriggio con il progetto “Scuola Viva”; investimenti in formazione e competenze con il bando “Benessere Giovani”; tante agevolazioni per le libere professioni e le piccole medie imprese per incentivare l’iniziativa sociale e lavorativa degli under 30. Sono solo alcune delle azioni messe in campo insieme all’Assessore Lucia Fortini.

Scuola Viva. Cento milioni di euro per gli istituti della Campania per la quarta annualità consecutiva del programma che tiene aperte le scuole anche il pomeriggio con attività che spaziano dalla comunicazione al teatro, dalla musica allo sport, dalle lingue alla robotica, dalle scienze alle arti e ai mestieri. 460 istituti coinvolti per un totale di 500mila studenti, oltre 4.500 i laboratori multidisciplinari.

Abbonamenti gratuiti. Grazie a uno stanziamento di oltre 40 milioni di euro dal 2016 ad oggi gli studenti campani possono accedere ad abbonamenti gratuiti per coprire tramite i mezzi pubblici il percorso casa/scuola. Una misura dall’alto valore sociale, divenuta oramai permanente, che mira a sostenere le famiglie più bisognose. Quest’anno sono state sottoscritte 135mila tessere per un incremento del 15% rispetto all’anno precedente.

Edilizia scolastica. Abbiamo stanziato 160 milioni di euro per la sicurezza degli edifici scolastici della Campania. Approvato l’aggiornamento della graduatoria per l’annualità 2019 del Piano Triennale per l’Edilizia Scolastica (P.T.E.S.) e quasi 10 milioni di euro per i contributi straordinari destinati a finanziare interventi di messa a norma antincendio degli edifici scolastici della Regione Campania.

Borse di studio. Con “Io Studio Regione Campania” abbiamo stanziato 11 milioni di euro per finanziare oltre 12mila borse di studio per l’annualità 2017/2018 e 15 milioni per l’annualità 2018/2019. I voucher di 400 euro ciascuno, destinati a studenti frequentanti le scuole superiori di II grado della Campania, pubbliche o parificate, provenienti da famiglie bisognose, sono destinati all’acquisto o alla fruizione di prodotti educativi e culturali (libri, cinema, teatro ecc.).

Nuovi percorsi di servizio civile regionale. Investiti 8 milioni di euro per l’incremento della partecipazione attiva dei giovani in età tra i 18-29 anni, impegnati in attività finalizzate alla promozione della solidarietà, della cooperazione, della salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico. Un’opportunità per i ragazzi di fare esperienze utili sia per la crescita lavorativo professionale che umana.

Sisma nel Sannio. Il 17 dicembre abbiamo deliberato lo stanziamento di risorse per venire incontro ad un’emergenza straordinaria segnalata dal Comune di Benevento il cui territorio è stato colpito dal recente sciame sismico. La delibera, adottata d’urgenza dalla Giunta regionale permetterà all’Ente sannita di fronteggiare il deficit funzionale e di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche. Ancora una volta la Regione Campania risponde prontamente e si schiera fattivamente al fianco dei territori e dei cittadini, primi fra tutti gli studenti campani, per continuare a garantire, in sinergia con gli Enti locali competenti, la sicurezza e l’efficienza delle nostre scuole.

Centri per l’Impiego. Via dal 14 dicembre al nuovo concorso della Regione Campania per i “Centri dell’Impiego”. Si tratta di 641 assunzioni a tempo indeterminato, pubblicato il bando sulla Gazzetta Ufficiale nell’ambito del Piano del Lavoro già partito con il concorso attualmente in fase avanzata di svolgimento per circa tremila posti nelle amministrazioni pubbliche della regione. Con l’Assessore Sonia Palmeri abbiamo rivoluzionato un settore in passato non valorizzato.

Garanzia Giovani. Con 84 milioni di euro decollano le prime 3 misure della Nuova Fase di Garanzia Giovani Campania. Si tratta delle misure di Tirocinio extracurricolare, Assunzione e formazione, Catalogo formativo. Una nuova stagione di opportunità per i giovani, anche fino a 35 anni, che potranno migliorare le proprie competenze con programmi formativi tarati sulle reali esigenze di mercato ed ambire ad opportunità lavorative. Con la prima Fase di Garanzia Giovani, con il bonus occupazionale per i datori di lavoro che assumono giovani NEET sono state realizzate ad oggi oltre 40.500 nuove assunzioni e sono nate circa 600 piccole aziende da giovani under 30.

I nuovi avvisi destinatati alla formazione prevedono novità importanti: non più un catalogo formativo slegato dalla realtà territoriale, ma opportunità formative frutto di un lavoro sinergico tra formazione e mondo del lavoro per immaginare e realizzare percorsi individuali e collettivi volti a creare professionalità richieste dal nostro territorio.

Orientamento alle professioni. Il 2 dicembre è stato pubblicato un avviso pubblico destinato alle Università della Regione Campania con una dotazione di 1,1 milioni di euro. Attraverso questo avviso le Università, insieme agli ordini professionali ed associazioni di professionisti, potranno prevedere progetti di orientamento alle professioni e il finanziamento di tirocini curricolari fino a 6 mesi con una retribuzione di 700 euro al mese.

Academy. Abbiamo promosso e approvato un iter specifico per il riconoscimento delle Academy aziendali presenti sul territorio regionale. È un luogo, fisico o virtuale, dove si mettono in condivisione saperi, valori, comportamenti, strategie per la crescita di manager, quadri, giovani talenti e collaboratori interni. Costituiscono uno strumento adeguato volto a favorire lo sviluppo di nuove competenze all’interno delle imprese, non come un tradizionale centro di formazione, ma con una vera funzione aziendale e/o acceleratore di filiera. Per rafforzare la formazione di filiera in alcuni settori particolarmente strategici per la nostra Regione, sono stati inoltre programmati 9,4 milioni di euro per sostenere la creazione di sei academy nei settori della blu e green economy, logistica, meccanica, ICT ed enogastronomia, risorse utili sia per la formazione che per lo sviluppo di laboratori all’avanguardia che costituiranno uno strumento adeguato volto a favorire lo sviluppo di nuove competenze all’interno delle imprese, ma soprattutto un sistema per far riconoscere il contesto produttivo Regionale come il migliore laboratorio di ricerca applicata possibile.

All’Unisannio parte la Scuola di Cittadinanza Euromediterranea. Il 7 giugno è partita a Benevento la Scuola Regionale di “Cittadinanza Euromediterranea” che ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere i giovani nella consapevole e concreta attuazione dei diritti e dei doveri della cittadinanza attiva e responsabile, di favorire la diffusione di una cultura integrata dell’identità europea, della solidarietà, della sostenibilità e del benessere, tramite l’apertura dei processi educativi a modelli comportamentali virtuosi. Il corso, che ho inaugurato insieme all’Assessore Chiara Marciani, ha previsto la partecipazione di 46 allievi (giovani non impegnati in attività lavorative, di studio e di formazione; giovani studenti universitari o laureati ancora inseriti in un percorso di formazione e giovani appartenenti ai Forum comunali della Regione Campania).

La scuola adottata mira a creare un laboratorio stabile di animazione culturale e formazione di competenze e specifiche professionalità, dirette alla cooperazione rafforzata per lo sviluppo sostenibile, declinato attraverso i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Assemblea Generale dell’ONU.