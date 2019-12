“Sgambettata” a Santa Maria C.V. il 5 gennaio, aperte le iscrizioni per tutti

Sei chilometri, con un traguardo intermedio. L’appuntamento è per domenica 5 gennaio 2020, alle 8.30, in piazza Mazzini a Santa Maria Capua Vetere per l’iscrizione. La partenza è fissata alle ore 9.

A organizzare la “New Sgambettata” è la FICS, Federazione Italiana Camminatori Sportivi, associazione presieduta dal vulcanico Fiorentino La Greca, capace di coinvolgere nell’iniziativa il Club Vai!, la Podistica Sammaritana, il Club Carolina Raucci, il gruppo Scout Santa Maria Capua Vetere1, l’Associazione della Guardia di Finanza, l’Associazione dell’Aeronautica Militare, l’Associazione Girasole, e tante altre realtà.

Ma la manifestazione, che sarà a passo libero, è aperta davvero a tutti, a chi vorrà camminare con andatura più o meno veloce e a chi vorrà correre.

Le iscrizioni sono possibili presso Tafuri – Farmacia del Leone, in via Avezzana 1, presso Busico Francesco Serramenti, in via Galatina 230, e al gazebo in piazza Mazzini aperto il 31 dicembre dalle 11 alle 15, il 29 dicembre e il 4 gennaio dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20.

Ai primi 150 iscritti, la FICS consegnerà uno zaino in omaggio, medaglie per tutti i partecipanti e premi a sorpresa.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Santa Maria Capua Vetere, città del cammino e della corsa.

Filomena Camanzo