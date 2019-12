Bufera sulla deputata Cinque stelle Yana Chiara Ehm

(lanazione.it) – Un post di buone vacanze dalle Maldive, ha scatenato il putiferio. L’autrice dello scritto con foto è, dalla sua pagina Facebook, Yana Chiara Ehm, deputata grillina, portavoce dei Cinque Stelle alla Camera ed eletta a Firenze. I commenti sono quelli dei cittadini, molti dei quali si lanciano contro la politica rea, a loro dire, di sbattere in faccia alla collettività quella vacanza che molte persone non possono in realtà permettersi.

“Con la fame che c’è tra la gente comune, questi post sarebbe meglio evitarli, soprattutto da un rappresentante del M5S”, scrive Gianni. “Faccia come tutti i suoi colleghi, vada in vacanza e non posti foto”, dice invece Enzo. Ma molti chiedono alla Ehm anche della rendicontazione dei soldi che, secondo il regolamento interno del Movimento, i grillini devono restituire allo Stato, non potendo percepire più di cinquemila euro lordi al mese.

“La mia rendicontazione è ferma a febbraio 2019 per un problema tecnico e non posso rendicontare i mesi successivi se prima non si sblocca febbraio. E’ un problema per il quale ho più volte sollecitato il webmaster ma al momento non è stato risolto”.

Con i commenti di critica, diversi sono invece anche i commenti di buone vacanze. La polemica intanto continua.