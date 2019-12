Due ministri per la tregua: “Ora maratona di 3 anni”

CONFERENZA STAMPA – CONTE A VILLA MADAMA DOPO AVER RISOLTO IL CASO FIORAMONTI. DURISSIMO SUL LEGHISTA: “INSIDIOSO PER LA DEMOCRAZIA”

(di Luca De Carolis – Il Fatto Quotidiano) – L’avvocato deve aver capito che in politica il primo avversario è quell’immagine nello specchio, la propria. Così dal microfono piazzato tra gli stucchi e gli affreschi di Villa Madama a Roma, Giuseppe Conte lo giura agli altri ma forse anche a se stesso: “Io indispensabile? Di indispensabili sono pieni i cimiteri”. Ma non è aria di corone di fiori nella conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio: casomai di operazione molto politica, dissimulata tra i sorrisi e gli auguri. Perché Conte da un lato prova a calmare la maggioranza con un mini-rimpasto, cioè con due nuovi ministri, assicurando ovviamente che di gruppi contiani non ne vuole. Dall’altro ricorda che c’è un nemico da lasciare fuori della porta, Matteo Salvini, “insidioso per la democrazia per il modo in cui interpreta la sua leadership, e con quel suo invocare pieni poteri” come accusa rispondendo a una domanda delFatto. Precisando però che la Lega “è una forza pienamente legittimata dal voto democratico”, piena di “persone che stimo”. Ed è chiaro l’obiettivo, isolare il “cattivo”. Assai pericoloso, e per questo il premier temporeggia sul caso della nave Gregoretti, conscio che il suo ex vicepremier lì lo aspetta, a un eventuale, minimo errore sul tema delle responsabilità nella gestione di quella vicenda.

Quei nomi che accontentano tutti

Conte doveva trovare un nuovo ministro, e invece ne annuncia due. Perché come da previsione la 5Stelle Lucia Azzolina sostituisce il dimissionario Lorenzo Fioramonti. Ma riceve “solo” la delega alla scuola. “Dobbiamo rilanciare il comparto delle università” sostiene il premier, consapevole che le lamentele di Fioramonti sui fondi insufficienti hanno trovato sponde in vari ambienti. Così ecco un ministro ad hoc per Università e la Ricerca, il rettore della Federico II di Napoli, mossa di cui il Quirinale è stato informato venerdì sera. Perfetta, più o meno per tutti. Per il Pd (il fratello è stato deputato dem), per Matteo Renzi che lo conosce benissimo e pure per il campano Luigi Di Maio, che ai 5Stelle che chiedono lumi ne parla benissimo. Anche se un big grillino sussurra malumore: “Conte ha deciso quel nome assieme a Renzi”. Ma non può essere solo così, se Dario Franceschini twitta di soddisfazione: “Giusto separare scuola da università e ricerca, e Manfredi è un tecnico di grandissimo profilo”. Casomai va notato che la siciliana Azzolina e il napoletano Manfredi sembrano spostare ancora verso Sud il baricentro di governo. E dal M5S, dove il tema del Nord trascurato nelle nomine è un nodo, affiora il malessere del sottosegretario lombardo Stefano Buffagni: preoccupato, raccontano, “perché una parte del Paese non è ascoltata”.

Il Carroccio buono con il capo cattivo

Il capo della Lega viene spesso evocato come un convitato di pietra, quella pesante. “Il tema del governo non è tutti contro Salvini” dice per forza Conte, che prova a prendere le distanze dal suo ex vicepremier: “Non sono mai stato favorevole allo schema porto aperto e porto chiuso, e la politica dell’immigrazione del Conte uno non era quella urlata nel dibattito pubblico”. Soprattutto, tenta sminuirne i proclami sull’immigrazione a colpi di numeri: “Stiamo ottenendo risultati senza clamori, abbiamo migliorato la performance degli sbarchi e dei ricollocati: i ricollocati sono 98 al mese rispetto agli 11 del precedente governo”, cioè con Salvini al Viminale. E infatti il leghista non gradirà (“Tutte balle”). Poi arriva l’affondo diretto. Prima “contro la campagna acquisti” del Carroccio in Senato, “e lo stesso Salvini era critico su cose del genere in passato, certi processi non vanno alimentati”. Gli chiedono se la Lega al potere può minare la stabilità democratica del Paese, e l’avvocato morde: “Salvini ha operato slabbrature istituzionali e strappi, questo modo di invocare pieni poteri e di saltare le regole è insidioso”.

Quella trappola chiamata Gregoretti

Logico che la parola Lega chiami la domanda sul caso della nave Gregoretti, per cui il tribunale dei ministri di Catania chiede di processare per sequestro di persona l’allora ministro dell’Interno. Il Carroccio sostiene che Conte e Di Maio fossero stati informati della scelta di tenere al largo delle coste sicule l’imbarcazione con 131 migranti. “Ho le prove, i documenti, tutti sapevano di quella vicenda” ripete Salvini. Conte, mentre gli chiedono del caso, tira su con il naso, chiaro segno di nervosismo. Se ne accorge per primo, e prova a tamponare: “Ero uno starnuto abortito”. Di sicuro prende tempo: “Sto completando le verifiche, perchè mi occupo contemporaneamente di tantissimi dossier. Con il massimo scrupolo verificherò il ruolo che ho avuto. Ho già controllato il telefono (i messaggi WhatsApp da Salvini, ndr), sto facendo fare una verifica sulle email”. E un primo esito c’è: “Dal primo riscontro c’è stato un coinvolgimento della presidenza, come è sempre avvenuto, per la ricollocazione. Ma non ho avuto ancora riscontri sul mio coinvolgimento per quanto riguarda lo sbarco”. Non si può sbagliare nulla. Specialmente dopo che Di Maio ha già ordinato ai suoi in Giunta in Senato di votare sì al processo per il leghista. Il futuro sarà comunque diverso, senza di lui: “I decreti sicurezza vanno depurati da condizioni che ritengo inaccettabili”.

Il futuro in un partito? “Non in una nuova forza”

“In questi mesi abbiamo fatto i cento metri, ora ci attende una maratona di tre anni” preconizza il premier. Però c’è un altro problema, vari 5Stelle pronti a uscire per formare un gruppo in suo nome. E lui dice no: “Dar vita a nuovi gruppi rischia di destabilizzare l’iniziativa di governo, quindi mi appello ai parlamentari, rimanete nelle forze politiche”. Insiste, su questo: “Non ho velleità di avere un gruppo di riferimento”. Però gli ricordano del Nicola Zingaretti che lo ha citato come “punto di riferimento dei progressisti”. Lui si schermisce, “se vengo apprezzato fa piacere, ma non vedo il mio futuro in nuovi partiti”. Però la butta lì: “Se proprio dovessi scegliere non propenderei su un ulteriore elemento divisivo”. E c’è chi subito fa uno più uno: “Pensa a un futuro da leader dei 5Stelle”. Però l’avvenire certo sono le Regionali. “Non sono un referendum sul governo” si cautela. Ma lo dice, che bisogna insistere su accordi tra Pd e M5S, “piano, valutando caso per caso”, anche se in Umbria non ha funzionato. Perché la direzione è quella, verso sinistra.