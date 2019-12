Fuori un ministro, dentro due mossa degna della Dc di Fanfani

La location è quella di Villa Madama tanto adorata dal Cav che vi faceva le conferenze del fine anno adesso toccato in sorte a Giuseppi Conte, un democristiano delle file remote pur sempre segnato dal berlusconismo o forse ben istruito da Rocco Casalino: coglie l’esatto orario dei due tg, 1 e 2, e ne approfitta per salutare i telespettatori. I giornalisti che fino a quando era un gialloverde – alleato con la Lega – lo schifavano, lo sfottevano per il curriculum, per la sua aria di uomo in Lebole, adesso, per il miracolo della legittimazione del Pd lo trattano adesso meglio di una figlia femmina. L’intercalare del cerimoniere durante la conferenza è tutto un “se ce lo concede Casalino…”, “se Rocco vuole…”.

Ebbene sì, ci volevano i CinqueStelle per far tornare il berlusconismo. Ma in forma minore. Niente buffet. Manco un bicchiere d’acqua Da Il Fatto quotidiano del 29 dicembre 2019