(Nanni Delbecchi – il Fatto quotidiano) – Alla pancia non si comanda: questa la morale del sondaggio del Corriere della Sera che ha incoronato volto televisivo degli anni Dieci Barbara D’Urso, la gastroenterologa del video. Qualcuno dirà: ma la D’Urso non fa una televisione vecchia? Appunto. La televisione generalista è un paese per vecchi, proprio come l’ Italia. Con l’età i problemi intestinali aumentano, e la dottoressa Giò li cura con impiastri quotidiani di infotainment, quell’ amplesso mostruoso tra informazione e intrattenimento a tutto vantaggio del secondo.

La politica populista, pane e Nutella, ha trovato il suo naturale Papeete catodico. Ma diventano “informazione” anche le corna, i figli segreti, i matrimoni inventati, i ricatti, gli sputtanamenti, le vendette, le bancarotte. Tutto quello che fino al millennio precedente era demandato alle soap opera di quart’ordine ora si può vedere in diretta, nel reparto geriatrico in cui la dottoressa Giò esegue le sue colonscopie ai Vip alla canna del gas (grazie a lei abbiamo scoperto che l’ ultima a morire non è la speranza, e nemmeno la vanità. È la sfiga).

Infine, D’ Urso incarna meglio di chiunque altro, con ammirevole sprezzo del pericolo, il complesso di Dorian Gray della Tv generalista. Con il trascorrere del tempo non aumentano gli anni. Aumentano i watt dei riflettori sparati, gli stivaloni da piratessa, lo studio astronave da baraccone. Nel favoloso mondo della dottoressa Giò siamo oltre il Gattopardo; nulla deve cambiare, perché tutto resti com’ è.