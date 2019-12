(Roberta Labonia) – Noi, martoriati elettori del Movimento 5 Stelle. Noi, dico, quelli che come me ancora ci credono, che già abbiamo avuto i nostri dispiaceri nell’aver assistito alle defezioni di diversi ex verso lidi più proficui e che per questo non meritano neanche di essere citati. Noi, quelli che ancora seguiamo le logiche di Gianroberto Casaleggio secondo le quali una buona idea non è di destra né di sinistra. Noi, quelli che abbiamo accettato di buon grado che il trovare accordi con un pezzo o l’altro della vecchia casta politica sarebbe stata l’unica via, se volevamo portare a casa i nostri ideali di giustizia sociale. Noi, quelli che abbiamo avuto ragione, perché nonostante l’ingombrante e faticoso primo coinquilino di Governo, un one man show come Salvini Matteo, siamo stati ripagati con leggi come il Reddito di Cittadinanza, la Spazzacorrotti e Il Decreto Dignità. Noi che non ci perdiamo negli assolutismi del “maiconlaLega” e del “maicolPd”, perché lo sappiamo bene che entrambi hanno un tasso altissimo di corruzione. Noi, quelli che grazie alla nostra vena di pazzia riusciamo a decodificare anche i pensieri più ermetici di Beppe Grillo e ne condividiamo, come sempre, la lungimiranza. Noi, quelli che non idolatriamo nessun eroe a 5 Stelle, perché ad essere eroico, nel suo tentativo di rovesciare il sistema marcio che ci governa, è il Movimento. Punto. Noi, quelli che siamo costretti alla gogna quotidiana di quelli che “mifateschifomaresto”, I Paragone’s style, che ogni giorno spargono il loro verbo divisivo a destra e a manca e non si sa bene a vantaggio di chi. Noi, poveri illusi a 5 Stelle, a cui è toccato in sorte di assistere in queste ore, addirittura alle dimissioni di un ministro pentastellato (?) dal suo dicastero, ma non dalla sua poltrona di parlamentare. Un certo prof. Fioramonti affetto da iper-ego (uno fra i tanti), che non si capisce bene perché ci sia finito in un Movimento di sgarrupati come il nostro, che ancora vanno sostenendo che “uno vale uno”. Noi, grandi incassatori grillini, che abbiamo imparato a gestire la nostra rabbia quando i media, a testate e reti televisive unificate, macinano fandonie contro il Movimento e gongolano nel raccontare delle spaccature al suo interno. Ci danno per morti un giorno si e l’altro pure.