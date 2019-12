Ponti 2020: 30 giorni di vacanza con 8 di ferie. Come viaggiare risparmiando

Il 2020 è alle porte e con l’arrivo del nuovo anno si inizia a sfogliare il calendario per organizzare le ferie dei prossimi 12 mesi. Come ha registrato Volagratis.com, gli italiani amano approfittare dei ponti: tra i più gettonati spuntano Pasqua, con partenze aumentate nel 2019 del 64% rispetto all’anno precedente, e Capodanno, con partenze cresciute del 27%.

Per aiutare i viaggiatori a pianificare la propria “agenda viaggi 2020”, Volagratis.com ha stilato un dettagliato calendario dei ponti, per sfruttare al meglio tutte le occasioni, suggerendo, inoltre, il momento migliore per acquistare voli e soggiorni e risparmiare fino al 70%. E con una buona organizzazione è possibile viaggiare molto: nel 2020 con 8 giorni di ferie si potrà partire per 30 giorni di vacanza.

Pasqua e Pasquetta: 3 giorni a Lisbona

0 ferie per 3 giorni di vacanza (dall’11 al 13 aprile 2020)

Nel 2020 Pasqua si festeggerà domenica 12 aprile: considerando anche il Lunedì dell’Angelo del 13 aprile, ecco servito un city break di tre giorni, magari a Lisbona. In occasione di questa festività, la città si riempie di mandorle, cioccolatini e Folar, un dolce tradizionale a forma di corona di pane servita con un uovo sodo al centro. Un ottimo motivo, da aggiungere alla sua storia e alla sua musica, per visitarla.

Quando prenotare: con 3 mesi di anticipo per risparmiare fino al 46%.

Festa del lavoro: 3 giorni a Bruxelles

0 ferie per 3 giorni di vacanza (dal 1 al 3 maggio 2020)

Il 1 maggio nel 2020 sarà di venerdì: l’ideale per un weekend lungo all’estero. La primavera è la stagione perfetta per volare verso il Belgio e la sua capitale, Bruxelles, che in quel periodo di riempie di fiori e di profumi. In tre giorni la città si può scoprire in un lungo e in largo, dalla meravigliosa Grand Place, fino all’Atomium, simbolo della capitale, senza dimenticare di assaggiare i deliziosi cioccolatini e le celebri birre.

Quando prenotare: con 4 mesi di anticipo per risparmiare fino al 57%.

Festa della Repubblica: 4 giorni a Palermo

1 giorno di ferie per 4 giorni di vacanza (dal 30 maggio al 2 giugno 2020)

Il 2 giugno sarà di martedì: i più scaltri potranno organizzare un viaggio di 4 giorni prendendo un solo giorno di ferie, il lunedì. Con l’arrivo della bella stagione, il consiglio è quello di volare in Sicilia per ammirare le bellezze della colorata Palermo, tra mercati e opere d’arte, o dell’affascinante Catania, ai piedi dell’Etna, e, perchè no, per concedersi un primo tuffo al mare, meteo permettendo!

Quando prenotare: con 1 mese di anticipo per risparmiare fino al 26%.

Santi Pietro e Paolo (Roma): 3 giorni a Rodi (Grecia)

0 ferie per 3 giorni di vacanza (dal 27 al 29 giugno 2020)

I Romani che festeggiano i Santi Pietro e Paolo possono approfittare di lunedì 29 giugno e scappare 3 giorni, magari su un’isola, per lasciare alle spalle il frastuono della città. Rodi, in Grecia, è la meta ideale per staccare la spina a metà 2020 e a giugno lo si può fare senza la confusione che la caratterizza a luglio e agosto. L’isola ha una natura incontaminata e una storia ricchissima, spesso legata alla mitologia: un mix davvero affascinante.

Quando prenotare: con 4 mesi di anticipo per risparmiare fino al 60%.

Immacolata Concezione: 4 giorni a Edimburgo

1 giorno di ferie per 4 giorni di vacanza (dal 5 all’8 dicembre 2020)

Nel 2020 l’Immacolata sarà di martedì. Assicurandosi il lunedì di ferie si può organizzare un viaggio di 4 giorni. Non solo, i milanesi che festeggiano Sant’Ambrogio (lunedì 7 dicembre) non avranno neanche bisogno di chiedere permessi. A inizio dicembre la meta ideale è Edimburgo, capitale della Scozia e uno dei regni dei mercatini di Natale nel Regno Unito, con alberi addobbati, musiche ed eventi per tutti.

Quando prenotare: con 4 settimane di anticipo per risparmiare fino al 45%.

Natale: 3 giorni a Vienna

0 ferie – 3 giorni di vacanza (dal 25 al 27 dicembre 2020)

Nel 2020 Natale cadrà di venerdì, concedendo, anche a chi normalmente non ha ferie, di trascorrere in viaggio il 27 dicembre. Per chi è alla ricerca di una destinazione da vivere in pochi giorni l’ideale è Vienna. Capitale della Principessa Sissi e di Mozart, è una città regale ed elegante che permette di entrare nel clima natalizio tra cioccolata, musica e antiche sale da ballo.

Quando prenotare: con 4 mesi di anticipo per risparmiare fino al 70%.

Natale: 7 giorni a Parigi

4 giorni di ferie per 7 giorni di vacanza (dal 21 al 27 dicembre 2020)

Per chi invece ha modo di prendere 4 giorni di ferie e partire da lunedì 21 dicembre a domenica 27 dicembre, il consiglio è quello di prevedere un viaggio a Parigi. La capitale francese, al primo posto tra le città Travel Trends di Volagratis.com per il 2020, regala esperienze diverse in ogni stagione e chi la visita nel periodo natalizio non può non lasciarsi affascinare dalle mille luci e dai grandi alberi di Natale sparsi per tutta la città. Un’atmosfera che la rende ancora più romantica.

Quando prenotare: con 3 mesi di anticipo per risparmiare fino al 40%.

Natale e Capodanno: 10 giorni a Dubai

4 giorni di ferie per 10 giorni di vacanza (dal 25 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021)

Natale e Capodanno al caldo? Per chi vuole prendere 4 giorni di ferie e partire da venerdì 25 dicembre a domenica 3 gennaio (con venerdì 1 gennaio 2021 di festa) una delle opzioni è Dubai, che da ottobre 2020 ad aprile 2021 ospiterà anche l’Esposizione Universale. Un motivo in più per festeggiare il nuovo anno in un ambiente ricco di eventi, stimoli e in continua evoluzione.

Quando prenotare: con 4 mesi di anticipo per risparmiare fino al 52%.

Capodanno: 4 giorni a Valencia

1 giorno di ferie per 4 giorni di vacanza (dal 31 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021)

Con venerdì 1 gennaio, il consiglio è quello di prendere un giorno di ferie (giovedì 31 dicembre) e partire per un viaggio di 4 giorni per festeggiare il primo dell’anno all’estero. Valencia è una meta adatta a tutta la famiglia, bambini compresi, che potranno meravigliarsi di fronte alle straordinarie creature del Parco oceanografico o sperimentare divertendosi alla Città della scienza e della cultura, una delle più belle d’Europa.

Quando prenotare: con 2 mesi di anticipo per risparmiare fino al 32%.

Capodanno ed Epifania 2021: 7 giorni a New York

4 giorni di ferie per 7 giorni di vacanza (dal 31 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021)

Se si allunga fino ad Epifania (mercoledì 6 gennaio), con soli 4 giorni di ferie si fanno 7 giorni di vacanza e si può programmare un volo oltreoceano. New York è sempre una buona idea, ma a Capodanno la città che non dorme mai dà il meglio di sé. Ci sono tantissimi appuntamenti, fuochi d’artificio e, soprattutto, la grande festa di Times Square che permette di festeggiare il nuovo anno con gli sguardi rivolti verso la grande sfera luminosa che scende seguendo il conto alla rovescia. Uno degli eventi da vivere almeno una volta nella vita.

Quando prenotare: 4 mesi di anticipo per risparmiare fino al 43%.