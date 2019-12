Voci sul Colle: urne inopportune prima del referendum sul taglia-parlamentari

QUIRINALE – L’INGORGO TRA (EVENTUALE) VOTO ANTICIPATO E QUELLO COSTITUZIONALE

(di Ilaria Proietti – Il Fatto Quotidiano) – Al Quirinale le continue fibrillazioni politiche impensieriscono il giusto. E così c’è chi tra consiglieri e funzionari ha descritto al capo dello Stato tutte le ipotesi di scuola sull’incrocio fatidico del prossimo anno tra referendum confermativo sul taglio dei parlamentari ed eventuali elezioni anticipate.

In pratica, cosa succederà se le urne politiche dovessero arrivare prima del completamento della riforma?

Le nuove norme votate in quarta e ultima lettura alla Camera ad ottobre, entreranno in vigore a breve, ma solo se entro il 12 gennaio prossimo non verrà formalizzata in Cassazione la richiesta di referendum confermativo della riforma. Se invece sarà così (a Palazzo Madama un quinto degli eletti, ossia 64 senatori parrebbero intenzionati a chiedere la consultazione popolare come previsto dalla Costituzione) lo scioglimento anticipato delle Camere metterebbe in discussione il valore più prezioso per l’istituzione repubblicana: la nomina del nuovo inquilino del Quirinale. È questo probabilmente il dato che più preoccupa il Colle. La scelta del presidente della Repubblica nel 2022 da parte di un organo diverso (un Parlamento ancora composto da 945 membri) da quello disciplinato dalle norme che saranno vigenti al momento della sua elezione infatti “getterebbe un’ombra sulla stessa rappresentatività del nuovo Capo dello Stato”, secondo un studio fatto pervenire a Mattarella.

E così si fa sapere che “sembrerebbe opportuno” (ove proprio si dovesse andare a votare prima della conclusione naturale della legislatura nel 2023), che lo scioglimento delle Camere “avesse luogo dopo la piena operatività delle nuove norme, quindi, a partire dal prossimo autunno”. Ma se invece la situazione dovesse precipitare? La possibilità di una crisi di governo mentre è ancora in corso il processo referendario, è presa certamente in considerazione.

Ma non si scarta affatto l’ipotesi che la necessità di salvaguardare il processo di riforma costituzionale (dopo il via libera del Parlamento e in attesa che i cittadini si esprimano), potrebbe convincere Sergio Mattarella a ricorrere allo strumento del “governo di tutela istituzionale”. Con l’obiettivo di consentire il regolare svolgimento della campagna referendaria e l’entrata in vigore della riforma. Un “governo di tecnici d’area” che a quel punto rimarrebbe in carica quanto meno fino all’estate”. Anche se non viene affatto escluso che, divenuto operativo il taglio dei parlamentari, si verifichino “le condizioni che rendano nuovamente possibile un governo politico”. Tradotto: a quel punto, di fronte alla prospettiva di tornare alle urne per eleggere un Parlamento in cui ci sarà posto per un numero di eletti inferiore di un terzo rispetto a quello attuale, le forze politiche potrebbero convincersi ad andare avanti comunque per i due anni che restano.

Dal punto di vista del Colle, invece, la questione del referendum promosso dal Carroccio sul quale la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi entro il 10 febbraio, ha molte meno implicazioni. Perché il quesito ha una disciplina diversa trattandosi di referendum abrogativo.