Crac di Banca Etruria, padre di Maria Elena Boschi a processo con altri 13

(di Marco Gasperetti – corriere.it) – Dopo essere stato prosciolto per due volte nella vicenda giudiziaria del fallimento di Banca Etruria, Pier Luigi Boschi sabato è finito sotto processo nel terzo filone dell’inchiesta: quello dedicato alle presunte «consulenze d’oro» decise dall’ultimo consiglio della banca nel quale, il padre dell’ex ministro Maria Elena, ricopriva l’incarico di vice presidente. Boschi è stato citato a giudizio davanti al giudice monocratico del tribunale di Arezzo per bancarotta colposa, un reato minore per il quale non è prevista l’udienza preliminare ma l’immediato giudizio con pene in caso di condanna da sei mesi a due anni, con condizionale e non menzione. Insieme a lui saranno processati altri tredici ex dirigenti e consiglieri dell’ultimo cda dell’istituto di credito prima del fallimento. Secondo l’accusa i manager e dirigenti di Banca Etruria rinviati a giudizio non avrebbero vigilato su consulenze ritenute inutili e ripetitive.