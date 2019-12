E se avessero ragione gli altri?

L’ultimo anno trascorso di Andrea Camilleri in questa terra – il 2019 dello scrittore, drammaturgo e romanziere – è un riavvolgere se stesso per andare nell’altrove: quell’accettare di buon grado la consapevolezza di sé, anche con irruenza, per poi mettere in fila i fatti – quelli a lui contemporanei – e così attivare l’elaborazione della storia e spiegarsi il futuro entro i confini dell’esperienza.

La vita gli si accostava all’orecchio, vi versava quel sovrappiù d’immaginazione e lui – da Tiresia qual è – ne gustava ogni sfumatura per farne bottino di arte e varietà. Tiresia qual è, appunto, come quello privato della vista per aver guardato Venere nuda, Camilleri è già prossimo a tornare in questa terra per ricrearsi daccapo nella forma che più gli aggrada: pianista in un bar, regina d’Egitto, maniscalco o anche falco, farfalla o coleottero. Perché questo faceva il cantastorie: abbassare le montagne, ascendere al cielo medio, sorgere col sole dal lato opposto, nell’esatta sragione delle fantasie. Quelle degli altri. E questo faceva il venerando Andrea tra le pareti del suo studio in cui adesso la sua voce s’è spenta, quella profonda cantata senza la quale Camilleri non sarebbe mai stato lui: Tiresia. Da Il Fatto quotidiano del 30 dicembre 2019