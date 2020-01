I cani sciolti

(Roberta Labonia) – E a pochi giorni dopo la fuoriuscita volontaria dell’ex Ministro Lorenzo Fioramonti, stasera Il collegio dei Probiviri dei 5 Stelle ha #espulso il senatore Gianluigi Paragone dal Movimento. Uno che qualche ora fa ha affermato di proprio pugno, in bella vista su fb, di essere stato espulso “dal nulla”. Fra le motivazioni c’è anche quella di aver votato in difformità alla legge di Bilancio. Il signor Paragone ora ci dimostrerà di che pasta è fatto. Dopo aver avvelenato i pozzi del Movimento per lunghi mesi con le sue contestazioni ripetute e provocatorie, rimetterà il suo incarico parlamentare come etica istituzionale imporrebbe, oppure si parcheggera’ nel gruppo misto a stipendio pieno, magari in attesa che Salvini lo riaccolga nella Lega come il figliol prodigo evangelico?