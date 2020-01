Paragone: l’espulsione su cui riflettere!

Dopo questa premessa ci si aspetta che io sia d’accordo con l’espulsione, e invece no. Non sono affatto d’accordo! Il Movimento ha mostrato, ancora una volta, la sua debolezza, la sua scarsa capacità di dialogo interno, la sua refrattarietà verso tutto ciò che non è ‘allineato’. I 5 Stelle sono diventati un partito con quasi tutti i difetti dei partiti tradizionali, con una gestione sempre più verticistica, tanto meno autorevole per quanto sempre più autoritaria. Un partito a cui mancano le due cose fondamentali: l’ideologia (anzi ci si dichiara fieri di non averla), e il radicamento sul territorio (da cui sono spartiti anche gli eletti/miracolati). Avrebbe potuto brillare per una sua spiccata capacità di ascolto (invece nessuna) e di dialogo (men che meno), l’uno vale uno è diventato ‘io valgo e voi non valete un c…!’ Le ‘parole guerriere’ hanno lasciato il posto al ‘compromesso’ che nulla ha di post ideologico, anzi si colloca nella più vergognosa logica della vecchia politica. E quando leggo di Paragone che è uno schifoso ‘filoleghista’ (inteso come lebbroso) faccio notare che i leghisti sono cittadini come tutti, con una loro dignità che va rispettata, e che fino a sei mesi fa tutto il Movimento era filoleghista, al punto da fare il Governo con Salvini (mentre io sono sempre stato contro!)



Quindi? Grande errore aver espulso Paragone, lui ne approfitterà per accentuare il suo ruolo di martire incompreso, gli altri partiti metteranno in evidenza il fatto che nei 5 Stelle non c’è democrazia. E come dargli torto?



Non c’è democrazia nel Movimento, e tanto meno meritocrazia. Non so quali siano le qualità che i probiviri hanno per occupare quel ruolo, ma una cosa è certa: non hanno mostrato capacità di ascolto, né di mediazione, non hanno mostrato lungimiranza né capacità di analisi. Come a scuola, quando il professore non riesce a tenere testa a un alunno, l’unico modo per zittirlo è farlo uscire dall’aula. “Fuori!” Ancora una volta il Movimento ha perso un’occasione per recuperare credibilità mostrandosi diverso. Invece si è mostrato ‘più uguale’. Peccato!